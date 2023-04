Pasqua dolcissima per il Regina Elena Le uova sono regalate dalla ditta Gf1

Una Pasqua dolcissima per gli ospiti del Regina Elena: consegnato un carico di uova da parte di Gf1. Quello di giovedì è stato un pomeriggio davvero speciale per gli ospiti e il personale della rsa Regina Elena di Carrara.

La ditta Gf1 di Silvestro e Stefano Panconi ha fatto recapitare in via don Minzoni un carico davvero dolcissimo: tante uova di Pasqua colorate e buonissime per festeggiare con gioia tutti assieme.

"Un grazie di cuore a Silvestro e Stefano Panconi per questo gesto che per i nostri ospiti ha avuto un grande significato – dicono dal cda del Regina Elena -. Al di là del valore materiale delle uova quello che ci teniamo a sottolineare è l’attenzione e il sostegno che la ditta ha voluto dimostrare verso una realtà come la nostra". Un gesto nobile apprezzato dai nonni.