Partono i progetti di ’Riconciliarsi’

La comunità diventa museo con il progetto partecipativo ‘Riconciliarsi. Artisti, comunità, istituzioni’. Il progetto, a cura di Maria Rosa Sossai, promosso dal Comune e prodotto dal Mudac, è in collaborazione con l’Accademia, l’Istituto valorizzazione castelli e Oltre, Carrara Studi Aperti. ‘Riconciliarsi’ è il risultato di assemblee cittadine e incontri pubblici che hanno riunito le varie componenti della comunità locale, contribuendo alla nascita di 14 progetti, in applicazione agli indirizzi espressi nella ‘Carta di Carrara per lo sviluppo sostenibile attraverso arte e artigianato’, condivisa con le 13 Città creative italiane Unesco. Si comincia domani alle 11,30 al vicolo San Piero con il murale ‘Con le ali ai piedi’ dell’Aps Matrioska e dello studio creativo Brezza. Dalle 14 alle 18 spazio tra il Ponte delle lacrime e il Ponte della bugia, con ‘Un pomeriggio al Carrione’: flashmob dell’artista Giorgia Redoano con gli studenti dell’Accademia e Nausicaa. Sabato alle 18 nella Biblioteca di piazza Gramsci, presentazione del libro ‘Sei’ dell’Associazione Qulture, e inaugurazione della mostra ‘Ioilmiocorpo’ del fotografo totem Paolo Zavanella, che sarà visitabile all’associazione ‘Carrara un museo a cielo aperto’ fino al 28 maggio. "La presenza attiva e numerosa della cittadinanza nelle assemblee, guidate negli scorsi mesi da Maria Rosa Sossai – sottolinea Laura Barreca (nella foto), direttrice del Mudac – è la testimonianza di un profondo interesse collettivo". Gli appuntamenti del progetto partecipativo proseguiranno anche nelle date dal 26 al 28 maggio e il 23 e 24 giugno.