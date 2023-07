Partecipate Il Comune cerca professionisti

Per la nuova amministrazione del sindaco Francesco Persiani è tempo di pensare già a rinnovare gli organi delle società, aziende e istituzioni partecipate. C’è chi ha ancora davanti anni di contratto e chi è già in scadenza, qualcuno sotto il profilo politico fa sempre parte dei fedelissimi dell’amministrazione vincente altri invece fanno riferimento a schieramenti che oggi si trovano all’opposizione, come Massimiliano Fornari, amministratore unico di Asmiu, in quota Fratelli d’Italia. Inoltre c’è anche da fare dei cambi là dove serve nei vari organi, collegiali o meno, nelle situazioni più spinose come Casa Ascoli o dove c’è bisogno di un cambio di passo. Per questo l’amministrazione ha emanato un avviso pubblico per la raccolta di candidature alla nomina o designazione come rappresentanti del Comune di Massa nelle varie partecipate, che sono Asmiu, Master, Evam, Gaia, Casa Ascoli, Isr, Cermec, Erp e Area, poi c’è anche da decidere per il Comitato di indirizzo della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara.

I candidati devono possedere i requisiti previsti dalla normativa pro-tempore vigente ovvero devono essere in possesso dei diritti civili e politici e doti di elevata qualità morale e di indipendenza di giudizio, non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura a Consigliere comunale, né in alcuna condizione di inconferibilità od incompatibilità, ai sensi di legge e stando al bando "debbono possedere professionalità e competenza adeguate alle specifiche caratteristiche della carica da ricoprire. I parametri di valutazione sono rappresentati da: studi compiuti ed esperienze professionali maturate, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private attinenti alla carica da ricoprire".

Chi ha interesse a entrare in una partecipata, come rappresentante dell’amministrazione comunale di Massa, deve presentare la domanda entro entro il 9 luglio mandando la sua richiesta all’indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] indirizzate al Sindaco del Comune di Massa. L’ elenco dei candidati in possesso dei requisiti richiesti per la nomina o designazione, è pubblicato sul sito internet del Comune di Massa www.comune.massa.ms.it e può essere soggetto ad aggiornamento periodico. I candidati non possono essere nominati o designati contemporaneamente in più di un ente, azienda o istituzione e non potrà ricoprire lo stesso incarico per più di due volte.