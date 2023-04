Parte l’isola ecologica in via Prado Oggi via i contenitori fuori terra

Sarà attiva da domani attiva l’isola ecologica interrata di via Prado. A comunicarlo è l’Asmiu. I contenitori fuori terra presenti

nel parcheggio di via Prado, saranno rimossi nella giornata di oggi.

Per poter conferire i rifiuti all’isola di via Prado si deve utilizzare

la tessera elettronica da ritirare alla sede Asmiu in via dei Limoni 23. Infopoint aperto dal lunedì al sabato (festivi esclusi) dalle 8.30 alle 13.30. L’uso della tessera è rivolto solo ed esclusivamente

alle utenze domestiche presenti in: via Aladino Bibolotti, viale Democrazia (solo il tratto compreso tra via Bibolotti e via Prado), via Prado (solo il tratto compreso tra Arco della Martana e Viale Democrazia), via Ponticello Nord. La tessera deve essere ritirata dall’intestatario TARI o in alternativa da un delegato purché porti con se copia della TARI o un bollettino pagato. Il nuovo sistema, rivolto alle famiglie rientranti nelle strade suddette, sostituisce quello precedentemente in vigore.