Parte la Consulta dei Giovani a Carrara: Borghini eletto Presidente

Si è riunita giovedì pomeriggio in sala di rappresentanza del Comune la prima seduta della consulta comunale delle Politiche giovanili. Come primo atto la consulta ha eletto come proprio presidente Lorenzo Borghini, come vice Jacopo Grassi e Greta Salzillo come segretario. "Buon lavoro anzitutto al presidente Lorenzo Borghini, al suo vice Jacopo Grassi e al segretario Greta Salzillo" sottolinea l’incaricato della sindaca alle Politiche giovanili Davide Diamanti.

Complessivamente sono 58 i componenti della nuova consulta delle politiche giovanili. Tra loro i rappresentanti degli istituti superiori cittadini e dell’Accademia di belle arti, studenti e lavoratori, ma anche Davide Diamanti, incaricato dalla sindaca Serena Arrighi per le politiche giovanili, e i consiglieri comunali Silvia Barghini e Andrea Tosi. Il bando di partecipazione a questo organo consultivo e di rappresentanza delle cittadine e dei cittadini era aperto alle ragazze e ai ragazzi tra i 16 e i 30 anni. Tra le finalità della consulta c’è ora quella di predisporre la proposta di progetti e iniziative dedicati a un maggiore coinvolgimento dei giovani, con l’organizzazione di attività in sinergia con gli istituti scolastici su temi ritenuti di prioritaria importanza per i giovani del territorio, anche in collaborazione con altri organismi.