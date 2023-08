Parte la campagna della Fratres "Bevi poco, dona tanto" lo slogan dell’associazione

di Monica Leoncini

"Bevi poco, dona tanto". La campagna promozionale promossa dall’associazione Fratres Toscana sbarca in Lunigiana. Domenica sera, durante la festa del gruppo di Filattiera che si svolge in località La Selva, verrà presentata la campagna promozionale contro l’abuso di alcool, promossa dalla Fratres Toscana con tutti i territoriali della Regione, che mira a contrastare l’uso eccessivo nell’assunzione di alcolici e invita a bere con moderazione. In questo caso i volontari sperano di portare tra i ragazzi anche la cultura della donazione.

"C’è bisogno del loro impegno - spiega Alberto Albericci del territoriale della nostra provincia - e contiamo su di loro per far fronte all’esigenza sempre maggiore di sangue e plasma. Tutte nostre campagne e iniziative sono indirizzate a far aumentare il numero delle donazioni. La Fratres Toscana è articolata in 12 consigli territoriali, guidati dai responsabili sul territorio, con alla base 285 gruppi, oltre 1000 volontari: siamo impegnati ogni giorno nel raccogliere sangue e plasma per i nostri ospedali. Nel 2022 abbiamo contato 62.000 donazioni, garantite da 40.000 donatori". Lo slogan è scritto sugli etilometri rossi monouso che saranno distribuiti in tutta la Regione, con le istruzioni d’uso in italiano e in inglese, che consentiranno di accertare la propria idoneità alla guida. "E’ un modo per coniugare salute e sicurezza, un modo per rispettare se stessi e gli altri - aggiunge -, il tutto accompagnato da una campagna di sensibilizzazione a donare il sangue, un piccolo gesto di grande importanza, decisivo per salvare le vite umane. Il consumo eccessivo di alcool e le conseguenze dovute agli incidenti sono una realtà drammatica nel nostro Paese, specialmente tra i giovanissimi. Per questo la nostra associazione, impegnata nel promuovere corretti stili di vita, cerca di dare un contributo tangibile per affrontare il problema. Portatili e facilissimi da usare, verranno distribuiti gratuitamente. Voglio ricordare che c’è un uso importante di albumina, farmaco distribuito gratis dal Servizio Sanitario Nazionale, e che l’albumina è estratta dalla lavorazione del plasma, la parte liquida del sangue. E’ un farmaco fondamentale nella cura della cirrosi epatica, malattia del fegato che scaturisce dall’uso eccessivo di alcool".