Parte il ’Pd on the road’ Consiglieri in viaggio tra periferia e montagna per ascoltare i cittadini

Parte il pulmino "Pd on the road" al grido "Incontriamo i paesi montani". Così i gruppi consiliari del Partito democratico e Mac (Massa è un’altra cosa) annunciano un percorso mirato a dare continuità agli obiettivi prefissati durante la campagna elettorale: essere presenti nella varie frazioni dell’entroterra massese e nelle periferie. "Solo ascoltando i cittadini – affermano – possiamo capire i bisogni di un quartiere e riportare alla gente la fiducia che negli ultimi anni è venuta meno nei confronti della politica". Ne sono convinti il capogruppo in consiglio comunale, nonchè segretario del Pd, Enzo Ricci, i consiglieri Stefano Alberti, Giovanna Santi, Daniele Tarantino e Ivo Zaccagna, che hanno promosso una conferenza in municipio per annunciare il progetto.

"In campagna elettorale avevamo preso alcuni impegni e ci troviamo in condizione di riproporli e portarli avanti – ha detto Ricci –. Partiamo dai paesi collinari e montani perché sono i residenti a chiedercelo. In primis c’è la messa in sicurezza del territorio. L’amministrazione come è partita è rimasta e lo vediamo anche dalle numerose interpellanze presentate, inerenti l’abbandono dei paesi e delle periferie. Non c’è nemmeno un indirizzo da parte della giunta. O mettiamo la montagna in condizione di essere vissuta o altrimenti rischiamo lo spopolamento e l’abbandono. E non possiamo permettercelo perchè i residenti sono le sentinelle de territorio". Ricci apre anche alla possibilità di attivare micro economie per favorire attività in loco e attivare un’opera di sinergia per servizi di base tra cui banda larga, trasporto pubblico urbano, strade e versanti sicuri".

Per il consigliere Alberti è necessario tradurre i bisogni in proposte da presentare a palazzo. "L’amministrazione ha dalla sua gli strumenti necessari e devono essere aumentati i finanziamenti per la montagna, zona più fragile dal punto di vista idrogeologico. Tranne Forno tutte le scuole della montagna sono state chiuse e queste strutture pubbliche devono essere rivalutate a scopo aggregativo e sociale". Il consigliere Tarantino ha ringraziato i due gruppi: "Si parte per tornare tra la gente. Non ci siamo mai fermati dalla campagna elettorale e questo è un ulteriore percorso che rafforza il nostro obiettivo, Avremo il nostro pulmino".

Anche Zaccagna abbraccia l’idea del pulmino itinerante:"La campagna è finita ma non è finita la passione verso la città. Come diceva Enzo durante la campagna, annotatevi quello che dicono i cittadini oggi perché è quello che poi affronteremo domani. Il nostro impegno sarà quello dell’ascolto per arrivare a degli obiettivi. Non più una visione ’Massacentrica’ ma agire a 360 gradi dai monti al mare". Elogia l’iniziativa anche la consigliera Santi: "Ogni volta che piove dobbiamo farci il segno della croce e parlo come persona che ha visto la sua famiglia sotto una frana. Condivido pienamente questo percorso che ci porterà a toccare luoghi considerati, da altri, secondari".