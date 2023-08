Parte il concorso per amministrativi contabili

Il Comune di Mulazzo assume. E’ stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Funzionario amministrativo contabile – Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione (ex categoria giuridica D). I titoli di studio richiesti sono legati all’economia, quindi laurea specialistica in Scienze dell’economia, Scienze economico aziendali, Giurisprudenza oppure diploma di laurea triennale o di primo livello in Scienze dell’economia e della gestione aziendale, Scienze economiche, Scienze dei servizi giuridici oppure diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Economia e commercio, Giurisprudenza. L’orario di lavoro è pari a 36 ore settimanali. L’unità organizzativa di prima assegnazione è il settore Affari Generali e finanziari, Tributi. La domanda di partecipazione per il concorso pubblico dovrà pervenire perentoriamente entro il 31 agosto, tramite il portalewww.inpa.gov.it. Non è ammessa alcuna domanda inviata al di fuori del portale del reclutamento. Per l’iscrizione al concorso è necessario registrarsi sul sito www.inpa.gov.it, con SPID.