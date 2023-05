Parla il carabiniere sotto processo per molestie "Sono scioccato: false le accuse contro di me"

Avrebbe usato il suo doppio potere di carabiniere e titolare del bar di fatto, per intimidire le sue tre dipendenti e un’altra ragazza, fino ad arrivare a molestarle. L’uomo è alla sbarra anche per maltrattamenti e violenza sessuale. Il fascicolo è in mano alla pm Elena Marcheschi che ha coordinato le indagini. Le ragazze, di cui una ancora minorenne all’epoca dei fatti, si sono costituite parti civili e sono difese dai legali David Cappetta e Luca Pezzica. Ieri mattina è stato ascoltato l’imputato dal presidente del collegiale Ermanno De Mattia (a latere Antonella Basilone e Ilario Ottobrino). Le ragazze che lo accusano parlano di episodi avvenuto dietro al bancone del locale, molestie verbali e fisiche, approcci violenti anche sessuali, palpeggiamenti e commenti sgradevoli. "Rimango a bocca aperta per le accuse mosse contro di me – ha raccontato l’uomo difeso dal legale Riccardo Balatri (nella foto) –. Ho sempre avuto un ottimo rapporto di lavoro con le persone che mi stanno accusando fino al 24 dicembre 2021. Non ho mai fatto quelle cose che mi vengono addebitate. C’è sempre stato un rapporto di confidenza, ma mai mi sarei sognato di toccare nessuno. Confidenza significava prendere uno spritz insieme alla dipendente, oppure una di loro mi ha fatto sentire sul mio collo la temperatura delle sue mani. Non ho mai offeso. Non so perché mi hanno querelato, credo a causa di rancori per lavoro. Ci siamo dati pacche sul sedere è vero, ma sono state reciproche e ovviamente per scherzo, proprio in virtù dell’estrema confidenza che avevamo. Non è mai accaduto nemmeno che io andassi in bagno abbassandomi i pantaloni prima di entrare in bagno. Posso dimostrare il rapporto di confidenza che avevano insieme anche grazie i messaggi delle chat che dimostrano il rapporto".

AM