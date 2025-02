Parini, due sedi anche per la segreteria. E il Polo Progressista torna all’attacco: "L’amministrazione è inadeguata"

Scuola di Romagnano: amministrazione inadeguata. Il Polo Progressista e di Sinistra non ci va leggero sul caso della chiusura della ’Parini’. "Gli ultimi eventi che hanno interessato la scuola di Romagnano rimarcano quanto l’amministrazione non sappia gestire le scuole nel nostro comune – sostiene il Polo (5 Stelle e Unione Popolare) –. Premettendo che da giorni stiamo attendendo documentazione tecnica dagli uffici per avere un quadro completo sull’immobile che ospitava le scuole medie ed elementari di Romagnano ma che al momento non ci è ancora stata inviata, come Polo Progressista e di Sinistra abbiamo il compito istituzionale di mettere in evidenza il forte disagio di alunni, personale tecnico e insegnanti derivante dallo smembramento in due sedi delle scuole. A tutto questo si deve anche aggiungere lo spostamento della segreteria operativa unica presso uno spazio inadeguato della scuola Malaspina. E già questo la dice lunga sul pressapochismo con il quale è stato gestito il trasferimento".

"Oggi però – continua il Polo – veniamo a sapere che la segreteria, da poche ore attrezzata, è già stata parzialmente smobilitata per cause legate alla inagibilità dei locali. Tradotto in ulteriore disagio organizzativo perchè, sebbene il personale Ata stia facendo il possibile per garantire il servizio, anche la segreteria viene smembrata in due sedi: una al Malaspina e l’altra in una piccola stanza presso la scuola di Mirteto. Sicuramente si è minata la piena efficienza ed è forte la percezione che la soluzione a questa situazione non arriverà a breve. Se questo è il modo di gestire il servizio scolastico a Massa è necessario che l’amministrazione Persiani prenda atto della propria inadeguatezza ammettendo i propri limiti, nel rispetto delle famiglie, dei lavoratori della scuola che non si meritano questo trattamento. Prima lo farà e meglio sarà per tutta la città".