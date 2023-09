Parco Puccinelli si rifa il look. Piante, giochini, area ristoro. Le imprese adottano l’oasi verde

Meno di due anni alla rinascita del parco Puccinelli, seriamente danneggiato dal fortunale dello scorso 18 agosto. Ad occuparsi della riqualificazione sarà la Fondazione Marmo, che per l’intervento di restyling stanzierà più di 500mila euro. Il tutto prende le mosse dalla campagna ‘Rinverdiamo Marina’ lanciata dopo il downburst da Riccardo Canesi. Un appello alla ripiantumazione accolto dalla Fondazione Marmo e che ora grazie all’ok del Comune diventerà reale. Il progetto è stato firmato dallo studio di progettazione dell’architetto Roberta Menconi. Il primo lotto dovrebbe partire entro novembre e prevede la messa a dimora di nuove piante, tra cui quindici pini Aleppo, lecci, olivi, palme, ma anche corbezzolo, lavanda, ginestra e rosmarino. In questo contesto troveranno spazio quattro aree giochi tematiche, tutte dotate di nuovi giochi accessibili e una pavimentazione di gomma anti choc, una zona fitness con 11 attrezzi, un punto ristoro, servizi igienici, giochi d’acqua e un’area spettacoli. Il progetto è stato presentato ieri nella sede di Confindustria dal presidente Matteo Venturi, dalla presidente della Fondazione Marmo Bernarda Franchi, dalla sindaca Serena Arrighi e dall’architetto Roberta Menconi (nella foto).

"La Fondazione riconosce un’importanza fondamentale agli interventi di tutela e valorizzazione del territorio – ha detto Franchi –, e in quest’ottica abbiamo deciso di adottare il parco Puccinelli, un luogo che ha un valore importante per la socialità di bambini, famiglie ed anziani, ma molto apprezzato anche dai turisti. La sua posizione inoltre ne fa uno snodo per la valorizzazione e l’ammodernamento del sistema di infrastrutture e verde dell’area del nuovo waterfront e della passeggiata lungomare. Nel progetto sono inseriti anche nuovi servizi, inclusivi e accessibili, che prima mancavano e che lo renderanno ancora più vivibile. Gli interventi saranno affidati ad aziende per sostenere il tessuto economico del territorio".

"Questo progetto ha una grande valenza simbolica e sociale per tutta la città – ha aggiunto Arrighi –. Grazie alla Fondazione Marmo per aver deciso di investire non in un semplice recupero, ma in un disegno che andrà in continuità con la storia di parco Puccinelli, conservandone stile e carattere, e rendendolo più moderno e più sicuro". Un grazie alla Fondazione Marmo anche da Riccardo Canesi "il verde è come la musica – ha detto il professore – è trasversale. La Fondazione Marmo ha dato un grande segnale di attenzione verso il verde".