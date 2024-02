"Parco e strutture dell’ex ospedale saranno vendute per fare cassa?"

L’aumento dei costi previsti per la realizzazione di Casa e Ospedale di Comunità all’ex scalo ferroviario di Massa, ammesso non nei numeri ma almeno nel principio da Asl e sindaco Persiani, riaccende le polemiche della Consulta popolare per la sanità Massa che chiede spiegazioni e chiarimenti alla responsabile di zona dell’Asl, Monica Guglielmi, e ai sindacati Cgil, Cisl e Uil. "Hanno deciso di costruire un ospedale a ridosso dei binari di una stazione (il primo in Italia) senza nemmeno avere uno straccio di preventivo in mano. Poco importa per la Asl, tanto se poi la realizzazione dell’opera costerà 25 milioni di euro invece che 15 a pagare saranno i cittadini e non i dirigenti Asl e tantomeno Persiani. La Guglielmi ha tenuto a sottolineare che tutto sta procedendo secondo i piani decisi e avallati dai componenti della famosa ‘cabina di regia’" composta oltre da Asl, sindaci di Massa e Carrara e sindacati ma dalla quale sono vari comitati e associazioni di cittadini".

E’ su questo fronte che la Consulta vuole risposte da sindacati e Guglielmi. "Se invece di investire fondi per adeguare e riattivare l’ex ospedale di Massa come ospedale di comunità verranno spesi circa 17 milioni di euro per costruire il nuovo ospedale a ridosso dei binari della stazione, cosa ne sarà della grandissima area verde e delle strutture del San Giacomo e Cristoforo? Verrà venduta per far cassa ai privati?".

Secondo la Consulta proprio in quel vecchio ospedale si potrebbero spendere meno risorse per recuperare i primi piani invece di spendere "tanti milioni di euro quando ogni giorno i sindacati si lamentano della carenza mostruosa di personale sanitario causato dalla mancanza di fondi". Rileva che nel nuovo ospedale di comunità sono previsti 20 posti letto per le cure intermedie, che con la chiusura dei due ospedali di Massa e Carrara il territorio ha perduto oltre 600 posti letto (da 970 ai 300 per acuti del Noa). "All’ex ospedale di Massa durante la pandemia sono stati attivati in due settimane 60 posti di cure intermedie, spendere 17 milioni per avere 20 posti letto alla stazione?". Infine la Consulta chiede che fine abbia fatto la ricerca di un nuovo tecnico "per riaprire il servizio radiologico chiuso al distretto di via Bassa Tambura".