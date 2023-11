Parco Apuane. Nuovo consiglio direttivo

Il Parco delle Alpi Apuane ha un nuovo consiglio direttivo, che resterà in carica per i prossimi cinque anni, e ora si attende solo di conoscere chi sarà il successore ufficiale di Alberto Putamorsi, presidente di lunga data che ora sta ancora traghettando l’ente in veste di commissario con incarico fino al 4 novembre, per ora. Da tempo, come già scritto, si parla di Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo Garfagnana ed ex presidente della Provincia di Lucca. Nel frattempo almeno l’altro organo principale, ossia il Consiglio direttivo formato da rappresentanti delle istituzioni del mondo ambientalista e delle categorie economiche è stato delineato. E’ composto da Pietro Pallini, Alessio Ulivi, Vanessa Greco, Cristian Daimo (nella foto), Giacomo Faggioni, Marco Zollini e Alessio Berti.

Nello specifico Pietro Pallini, Alessio Ulivi e Vanessa Greco sono stati designati della Comunità del parco; Christian Daimo è stato designato delle associazioni di categoria delle attività produttive (Confcommercio - Imprese per l’Italia – Toscana, Confindustria Livorno e Massa-Carrara, Confartigianato Imprese Massa-Carrara Lunigiana, Confartigianato Imprese Toscana, Confartigianato Imprese Lucca, Confederazione italiana agricoltori, Confapi Pisa e del Tirreno e Cna Massa-Carrara; Alessio Berti e Marco Zollini designati quali membri esperti in materia naturalistica ambientale scelti dal Consiglio regionale mentre Giacomo Faggioni è stato designato congiuntamente da parte di Club Alpino Italiano Regione Toscana e Legambiente Toscana.