Parcheggi gratis... anche al mare

I consiglieri comunali di Massa potranno parcheggiare gratis, in centro città ma anche a Marina di Massa. Un pass emesso dagli uffici di palazzo civico garantisce loro la possibilità di "parcheggiare negli stalli blu del centro città senza pagamento del ticket durante l’espletamento delle proprie funzioni per conto della pubblica amministrazione", quindi quando saranno convocati per sedute consiliari e riunioni. Ma, al di là delle motivazioni, poche righe più in là l’utilizzo del pass viene esteso anche a Marina di Massa.

In effetti durante commissioni consiliari e sedute del consiglio comunale sicuramente in centro città i consiglieri stanno svolgendo le proprie funzioni di eletti. Un po’ meno chiaro il ‘servizio’ dei consiglieri comunale sul lungomare, dove peraltro il parcheggio a pagamento è quasi ovunque soltanto nei mesi estivi tranne per il centro marinello attorno a Piazza Betti.

Soprattutto sembra mancare una effettiva valutazione di quando e come gli eletti stiano svolgendo funzioni proprie per conto della pubblica amministrazione, come sopralluoghi sul territorio in ambito di commissione consiliare. Un’esenzione valida senza limiti di tempo e luogo fino al 23 giugno del 2028, ossia fino alla presunta fine del mandato.