Paradiso, stop ai lavori I bimbi tornano in classe

Buone notizie per i piccoli della Paradiso A: dopo anni di lavori allo stabile e proteste dei genitori, i bambini della primaria dopoPasqua torneranno nella loro scuola. I lavori erano già terminati da tempo ma non era stata ancora concordata la data del trasferimento. È in corso il trasloco per trasferire il materiale didattico e gli arredi scolastici dalla ’Buonarroti’, che aveva ospitato gli alunni, e dalla Paradiso B per rendere i locali idonei per il 12 aprile. La Paradiso A di via Bassagrande era chiusa dal 2 agosto 2021. Anche la scuola Buonarroti nel giro di breve subirà un intervento radicale, che consiste nella demolizione e ricostruzione ex novo grazie ai fondi del Pnnr. Un intervento importante che restituirà al territorio una scuola moderna e sostenibile. Tornando alla Paradiso A: il 30 di marzo il settore opere pubbliche ha preventivato la conclusione dei lavori alla primaria di via Bassagrande, e di conseguenza nei giorni scorsi è stato firmato il nulla osta per il trasferimento del materiale dalla Buonarrotti e dai magazzini comunali di Marina alla sede originaria. Due anni di cantiere che hanno destato polemiche.