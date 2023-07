Paradiso per baby pescatori Viaggio al lago degli Asinelli

La pesca? Uno sport da riscoprire. A Scorcetoli di Filattiera c’è il lago degli Asinelli, un piccolo angolo verde di paradiso, da cui si gode di un’ottima visuale su gran parte dell’Appennino Tosco Emiliano. E’ gestito dall’adps Mario Benelli, che da anni si impegna per far conoscere la pesca, insegnare a pescare ai più piccoli e consentire ai più anziani di trascorrere un pomeriggio in tranquillità, immersi nella pace. "Abbiamo in gestione il lago da oltre trent’anni - racconta il presidente del gruppo, Roberto Benelli -, lo abbiamo messo in sicurezza, curiamo la manutenzione del verde, lo utilizziamo soprattutto per far pescare i ragazzi e le persone anziane. E’ facile da raggiungere, è in pianura, quindi adatto a tutti. Ha una profondità di circa quattro metri. Lo ripopoliamo regolarmente di trote iridee, carpe, salmerini, pesci che amano stare in acque fresche".

Il gruppo prende il nome da Mario Benelli, padre di Roberto, che ha avuto il merito di portare la pesca in gran parte della Lunigiana e soprattutto di farla amare da molte generazioni di persone. Tante le attività in programma, che coinvolgono anche il mondo della scuola. Alcuni giorni fa infatti c’erano i bimbi e i ragazzi del Summercamp promosso da Giocatletica, che si sono divertiti un mondo a pescare, aiutati dai volontari. "Noi siamo tutti volontari - aggiunge Roberto -, apriamo il lago il sabato e domenica pomeriggio, in occasione di manifestazioni particolari, lo apriamo anche se gruppi di persone ci telefonano e prendono appuntamento. Non siamo molti, stiamo infatti lavorando per coinvolgere i più giovani. Organizziamo a fine scuola la gara di pierini pescatori, siamo arrivati alla 54esima edizione, quest’anno in particolare abbiamo avuto una cinquantina di ragazzi partecipanti. Si può iscrivere chi abbia tra i sei e i dodici anni. L’agonismo non ci interessa: l’obiettivo è trascorrere tempo di qualità assieme. Da sempre andiamo nelle scuole, in particolare quarta elementare e parliamo di ecologia, di come si pescava un tempo e di come lo sport sia cambiato negli anni. Abbiamo intenzione aumentare le uscite coi bimbi, per far conoscere loro il territorio, i fiumi, gli insetti e altri animali. Quest’anno possiamo contare su altre due associazioni, la Pontremolese pesca e la Dante Alighieri Mulazzo, così da coinvolgere ancora più scuole. A noi interessa che i ragazzi amino i nostri fiumi".

Monica Leoncini