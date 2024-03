Papucci di nuovo in sella. Torna con pieni poteri la direttrice dell’Accademia

Da stamani la professoressa Silvia Papucci è di nuovo la direttrice dell’Accademia di belle arti. Con una decisione ‘lampo’ il Consiglio di Stato ha accolto la sospensiva del legale della professoressa Papucci, l’avvocato del diritto del lavoro del foro di Roma, Giuseppe Leotta. Papucci riprende in mano i pieni poteri, quelli messi in discussione e appesi al ‘chiodo’ dopo la sentenza del Tar presentata e vinta dall’ex direttore dell’Accademia Marco Baudinelli (difeso dalla legale Isetta Barsanti Mauceri), che si è opposto alla sua nomina per una questione di presunta anzianità, quattro anni anziché i sei richiesti dallo statuto accademico.

Ma la decisione finale arriverà solo attorno al 26 di marzo, quando il Consiglio di Stato dovrà decidere in via definitiva sul ricorso del Tar Toscana, decretare se la professoressa Papucci ha diritto a guidare l’Accademia, e se gli anni trascorsi con un contratto a tempo indeterminato possono essere equiparati a quelli del tempo determinato. La notizia della sospensiva ha modificato anche gli ordini del giorno dell Cda accademico, che si è riunito ieri mattina, e da ordinario è diventato straordinario.

Si doveva discutere della sentenza del Tar Toscana e firmare tutte quelle carte che la direttrice Papucci non aveva potuto firmare in virtù dell’annullamento della sua nomina, e invece ci si è limitati ha registrare la sospensiva, con grande piacere del presidente dell’Accademia, il professor Antonio Passa. "Sono soddisfatto dalla tempistica con cui il Consiglio di Stato ha accolto la sospensiva del legale della professoressa Papucci – ha detto Passa –. Da stamani la professoressa è di nuovo integrata con le funzioni del suo mandato e sono sollevato per la chiarezza e l’intervento tempestivo del Consiglio di Stato, ma sono sollevato anche per tutte le dicerie e le calunnie che sono state dette.

Papucci rientra a tutti gli effetti nei suoi poteri e potrà mettersi al lavoro per fare il bando per il consiglio accademico, e tutte le altre pratiche per costruire il governo dell’Accademia, e – conclude il presidente Antonio Passa nel suo intervento – lo potrà fare di suo pugno senza l’intervento del cda, che ieri si era riunito proprio per questo".

E sempre di ieri è la notizia che l’Accademia ha di nuovo una nuova rappresentanza studentesca.