Papucci candidata come direttrice "Avrà il supporto dei vertici"

Il successore di Luciano Massari alla direzione dell’Accademia di belle arti potrebbe essere l’attuale vice direttore dell’ateneo delle belle arti cittadine, la professoressa Silvia Papucci. Ad oggi l’unica che si è ufficialmente candidata per il ruolo. Una candidatura che ha già incassato il benestare del direttore uscente, che non potrà essere rinominato dopo due mandati della durata di sei anni. "Avrà tutto il mio supporto nella direzione", ha detto Massari sulla candidatura della Papucci. Intanto l’Accademia assume un direttore della ragioneria e un assistente amministrativo. "Sono posti che abbiamo creato in organico due anni fa per completare e riorganizzazione gli uffici – spiega Massari – quest’anno siamo riusciti anche ad avere in sede il direttore amministrativo fisso, Gennaro Criscuoli, ed è un grande risultato visto che abbiamo dovuto vivere 13 anni con un direttore amministrativo ad interim. A breve uscirà anche il bando per ricoprire il ruolo di collaboratore amministrativo riservato ai laureati. Con queste nuove assunzioni si ingrandisce e si struttura l’organico con persone qualificate nell’ambito dell’amministrazione, e per l’Accademia è la giusta direzione politica, culturale e didattica, visto che l’amministrazione è il motore per mettere in pratica i progetti, che sono parecchi. Si conclude una fase importante che ha visto crescere l’organico dell’Accademia di nuove figure importanti, di cui quattordici docenti e quattro collaboratori precari e che grazie al Ministero – che aveva stanziato 930mila euro – hanno portato al risparmio di 250mila euro. Sono sicuro che il nuovo direttore sarà una persona capace e competente. Ci sono anche i tempi giusti per inviare le candidature per tempo al ministero così da avere la nomina del nuovo direttore entro un mese". Sotto la guida di Luciano Massari l’Accademia è passata da sei trienni e sei bienni a dieci trienni a undici bienni, ha superato i 1150 studenti, da un bilancio di 800 mila euro è passata ad uno da 5 milioni e 400mila euro e si sta ultimando l’acquisto del palazzo delle Cariatidi di via Loris Giorgi.