Paolo Mariani questore a Vercelli La carriera dell’ex dirigente

L’ex dirigente del commissariato carrarese, Giuseppe Paolo Mariani, nominato nuovo questore di Vercelli. Per Mariani, 57 anni e originario di Lecce, il nuovo incarico rappresenta solo l’ultimo step di una prestigiosa e brillante carriera iniziata prima dalla Puglia, passando per la Sicilia, il Lazio, e con un passaggio in Toscana tra Prato e Carrara, ricoprendo ruoli di rilievo all’interno del settore della pubblica sicurezza nel corpo di Polizia.

Una carriera nella Polizia di Stato iniziata con il corso quadriennale per vice commissari all’Istituto superiore di Polizia, con l’assegnazione finale al commissariato di Gela in un periodo in cui sul territorio siculo era in corso una violenta guerra di mafia. Qualche anno dopo, nel 1992, Mariani viene spostato in altre zone della Sicilia, prima al commissariato di Niscemi, poi a Caltagirone, e infine nuovamente a Niscemi, con una parentesi a Tarquinia nel viterbese. Nel 2002, a soli 36 anni, Paolo Mariani supera brillantemente il concorso interno per il ruolo di Primo dirigente, a seguito del quale viene assegnato in Toscana alla questura di Prato, con il ruolo di dirigente della divisione anticrimine. Ecco quindi la tappa di Carrara, in cui dal 2005 al 2013 Mariani ha diretto il commissariato cittadino, portando a termine sotto la sua gestione numerose operazioni di polizia giudiziaria, con importanti servizi di ordine pubblico in cui con il suo teamn si distinse per preparazione e competenza. L’ascesa di carriera nei ruoli alti della Polizia di stato è quindi proseguita anche negli anni dopo Carrara con alcuni incarichi in Liguria, prima con il ruolo di Vicario del Questore di Savona dal 2013 al 2016; stesso ruolo ricoperto anche nella vicina La Spezia dal 2016. Mariani è stato successivamente promosso dirigente superiore a capo della Polfer di Genova, ottenendo infine il recente e prestigioso incarico a Vercelli in qualità di questore. Al dottor Mariani le congratulazioni della redazione della Nazione con cui si era creato una prezioso rapporto di collaborazione.