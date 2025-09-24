Paola, l’ultima testimone: "Le urla indimenticabili dalla fossa del Frigido"

Quel terribile massacro alle Fosse del Frigido la voce di Paola Vignali (classe 1938) è l’unica rimasta a raccontarlo. Era una bambina. Paola, dove si trovava quel 16 settembre 1944? "Ero al Frigido, nel greto del fiume a giocare con mio fratello e altri bambini. Strani rumori ci distolsero dai nostri giochi. Corremmo per vedere, nascondendoci dietro dei cespugli di rovo. Poco distante c’era una buca enorme, grande come un cratere. E alcuni uomini continuavano a scavare"

Siete rimasti a osservare?

"Sì, per non farci vedere, ci siamo nascosti dietro la siepe. La paura crebbe quando arrivò un camion carico di persone. Le fecero scendere con brutalità, spingendole dentro il cratere, tra urla disumane. Mi è rimasta impressa una donna. Indossava un abito a fiori stampati rossi e gialli, aveva i capelli chiari. Urlava disperata e la gettarono con sprezzo dentro la fossa. Quando tutti furono dentro, ammassati uno contro l’altro, i nazisti si disposero in cerchio e cominciarono a mitragliare. La scheggia di un proiettile colpì a morte un nostro compagno di giochi che, come noi, stava nascosto dietro la siepe. Volevo urlare ma mio fratello mi mise la mano sulla bocca. Zitta! Tutti zitti, ammutoliti dietro i rovi, perché se ci avessero sorpresi avremmo fatto la stessa fine, anche se eravamo bambini. Il lago di sangue del terribile massacro venne ricoperto con la terra. Quei corpi furono seppelliti tutti insieme subito dopo la carneficina, ma chissà quanti erano ancora vivi!"

Avevi 6 anni, cosa ti è rimasto di quella terribile esperienza?

"Quella scena e quelle urla hanno accompagnato la mia infanzia, la mia adolescenza e il resto della mia vita, perché ancora ho tutto nelle orecchie, negli occhi, nel cervello. Negli anni pensi di dimenticare, ma dimentichi tutto tranne quello. Abitavo verso il Brugiano, vicino alla spiaggia quando scoppiò la guerra. Ricordo che recintarono lo spazio davanti al mare con il filo spinato. E ci mandarono via. Rivedo mia madre con il materasso in testa, cercando uno spazio dove dormire. Iniziammo a vagare in quei quartieri fino a quando trovammo una baracca di legno abbandonata, verso San Leonardo. Oggi si sente parlare di migliaia di bambini uccisi in Palestina. Bambini a cui si nega il diritto dell’infanzia, il futuro, la vita. Noi, all’epoca, eravamo bambini, sopravvissuti a quegli orrori che ci accompagneranno fino alla fine dei nostri giorni, perché la guerra uccide anche l’anima, soprattutto quella dei bambini. L’infanzia va difesa".

La donna che urlava disperatamente quel giorno, rimasta impressa nella memoria di Paola Vignali, era l’unica donna tra le 147 vittime delle fosse del Frigido: si chiamava Albina Maria Guerisoli, di Zeri, 55 anni, colpevole di non aver pagato il dazio della macellazione. 147 detenuti comuni e politici, rappresentanti di 61 provincie italiane e cittadini di 6 diverse nazionalità: albanesi, greci, italiani, libici, slavi e svizzeri, ospiti del carcere mandamentale del castello Malaspina, furono barbaramente trucidati il 16 settembre 1944. Oggi sul muro davanti a cui si ricorderà la strage 147 sassi hanno incisi i loro nomi. Angela Maria Fruzzetti