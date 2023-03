Paola Bombardi alza il velo della storia sulle donne “costruttrici”

Il mondo delle donne che spesso è ignorato, quelle che hanno inciso con la loro azione diretta sulla materia. Conosciamo i nomi di diversi autori dell’antichità, ma poco sappiamo del contributo fornito dalle donne al mondo della costruzione. Anzi, una certa idea diffusa, quanto errata, vuole che la donna sia lontana, per mentalità di genere e interessi personali, dal mondo della “costruzione”, ritenuto un ambito di esclusiva pertinenza maschile. La storia insegna invece offre numerosi esempi che dimostrano perché questo pregiudizio non solamente si appoggi su presupposti non veri, ma debba anche essere rimosso poiché non rende giustizia alle molte donne che, in ruoli diversi ebbero parte significativa nei molti ambiti della “costruzione”. Le donne, infatti, hanno avuto ruoli importante nel mondo del cantiere, come nelle arti più in generale. Nel medioevo donne erano alla direzione di alcune costruzioni di grande importanza. Le ritroviamo a dipingere e a scolpire. Preparavano la malta e si occupavano degli attrezzi di lavoro. Alcune elaboravano progetti e ampliamenti di fabbricati.

Paola Bombardi, già operatrice dei Beni Culturali per conto della Soprintendenza di Pisa e l'Ufficio per l'Arte Sacra e i Beni Culturali della Diocesi di Massa Carrara e Pontremoli. Paola Bombardi é membro di Apuamater, della Accademia de' Rinovati di Massa e di altre associazioni culturali per le quali ha tenuto conferenze su temi legati ad arte, architetture e simboli nel Medioevo locale. È autrice di diverse pubblicazioni, tra le quali volumi sul Camposanto Monumentale di Massa, I Quattro Coronati. Tra enigma storico e documentazione iconografica, Donne Costruttrici.