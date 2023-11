Panchine rosse in dono al Papa e a Mattarella

Da Massa a Roma con due panchine rosse, simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Saranno consegnate a Papa Francesco e al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’appuntamento è per oggi nell’ambito delle manifestazioni inerenti la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Il gruppo che partirà da Massa è composto da una delegazione dell’Associazione Europea vittime di violenza (Aevv), Anmic, parrocchia Corte di Lavacchio. Dopo l’udienza in Vaticano, in piazza San Pietro, alcuni rappresentanti della delegazione massese saranno ricevuti al Quirinale dal presidente Mattarella. Il presidente dell’Aevv, cavalier Massimo Santucci, e don Giò da alcuni anni organizzano queste iniziative per sensibilizzare la comunità. Con loro, la nostra collega Angela Maria Fruzzetti, attiva in prima linea per contrastare la violenza sulle donne, dopo il libro “Giardini d’inverno“, quest’anno donerà al Santo Padre e al presidente Mattarella una mini panchina rossa, arricchita da un quadrato della Coperta della Pace.