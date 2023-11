Panchine rosse e tanti simboli. Dai monti al mare un solo grido per dire basta alla scia di sangue

Domani, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’assessorato alle Pari opportunità inaugurerà tre nuove panchine rosse in città: alle 14 in piazza Cesare Battisti a Fontia, alle 10,30 a Bedizzano conla Pro loco, alle 15.30 al parco del Partigiano ad Avenza e infine alle 16,15 in piazza della Chiesa a Torano. Al parco Ugo La Malfa di Avenza, il Comune e Nausicaa parteciperanno, alle 15, all’installazione di una quarta panchina rossa realizzata dai soci della sezione Coop di Avenza in collaborazione con l’associazione Stati generali delle donne. "Come assessorato alle Pari opportunità crediamo molto in queste iniziative – spiega la vicesindaca Roberta Crudeli –. Non si tratta di gesti simbolici, ma di azioni concrete per dire forte e chiaro come quella contro la violenza di genere sia una battaglia sulla quale dobbiamo concentrare tutti i nostri sforzi. Queste panchine rosse sono un modo per ricordarci che c’è ancora tanta strada da fare per questo all’inaugurazione saremo presenti io e la sindaca Serena Arrighi, ma l’invito a partecipare è esteso anche a tutti i consiglieri e a tutti i cittadini perché si tratta di un tema che coinvolge tutti. Queste cerimonie sono solo alcune delle iniziative che, con il Centro antiviolenza ‘Donna chiama donna’, come assessorato alle Pari opportunità abbiamo organizzato. E’ prevista anche la proiezione gratuita per i ragazzi delle classi quarte e quinte delle scuole superiori del film “C’è ancora domani“ di Paola Cortellesi in programma stamani, alle 9.30, al cinema Garibaldi. Vista la grande richiesta stiamo lavorando per una seconda proiezione".