San Valentino e Giornata delle Cardiopatie Congenite. Questa mattina, alle ore 11, all’Ospedale del Cuore di Massa, è in programma l’inaugurazione della panchina gigante. E’ un’opera che viene inserita nel giardino dei cuori di marmo all’ingresso dell’Opa, costruita gratuitamente dalla Comunità Brugiana. Proprio la giornata dedicata all’amore e, più in generale, a tutti i cuori, a partire dal 2019, il Consiglio dei ministri ha stabilito che il 14 febbraio fosse anche la Giornata Nazionale delle Cardiopatie Congenite. Quale migliore occasione per celebrare i nostri cuori? Per i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze, ma anche gli uomini e le donne di ogni età, che nascono con il cuore malato, l’amore è soprattutto nei confronti della vita. La Fondazione Monasterio, insieme alle due associazioni “Un cuore, un mondo” e “Aicca”, festeggia l’amore a tutto tondo e dedica la nuova panchina gigante ai cuori malati e innamorati.