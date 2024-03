Panathlon premia i super arcieri: "Team blasonato e internazionale"

Il Panathlon Pontremoli - Lunigiana ha premiato gli Arcieri di Fivizzano, campioni del 51° Campionato italiano indoor di tiro con l’arco specialità ’arco nudo’ alla Fiera di Pordenone dove hanno gareggiato oltre 1.300 arcieri in rappresentanza di circa 300 società da tutta Italia. Nel corso di un incontro organizzato dal Club, guidato dal presidente Aldo Angelini, l’argomento centrale è stato il tiro con l’arco e i protagonisti Daniele Bellotti, massimo Olivieri e Fabio Cimoli, atleti che continuano a collezionare successi e a vincere medaglie. Daniele Bellotti, che è anche tecnico della nazionale tiro di campagna, ha ripercorso gli avvenimenti che hanno portato alla nascita degli Arcieri Fivizzano sottolineando la crescita del sodalizio nato il 10 maggio 1997 da una costola della società fivizzanese di tiro con l’arco Lucchino Valazzana e dall’unione di arcieri di società limitrofe.

Ben presto la neonata società ha iniziato a inanellare successi nazionali e internazionali. In pochi anni gli Arcieri Fivizzano vengono premiati dalla Federazione italiana tiro con l’arco con la stella al merito sportivo Fitarco di bronzo nel 1999 e con la stella d’argento nel 2000, in seguito con la stella d’oro nel 2001 e di platino nel 2009, infine, nel 2021 con la stella di rubino. Il fiore all’occhiello dei tanti titoli conseguiti? Il campionato italiano di società, vinto nel 2008. "A tutt’oggi la società vanta tra i suoi iscritti tre campioni del mondo e un campione europeo, un atleta che ha partecipato alle paraolimpiadi, atleti che fanno o hanno fatto parte dei gruppi nazionali Fitarco e 4 record nazionali", ha sottolineato Bellotti. La sede e la struttura dove si svolgono gli allenamenti e i corsi di tiro con l’arco è a Fivizzano ma il bacino di provenienza dei tesserati è più ampio, provengono anche da Comuni e regioni limitrofe. La conviviale del Panathlon è stata l’occasione per valorizzare lo sport lunigianese e una società che si fa onore a ogni livello. Una serata che ha visto la presenza del rieletto vice governatore dell’Area 6 Toscana Gianfilippo Mastroviti. Al termine il riconfermato presidente del Panathlon Club Pontremoli - Lunigiana, Aldo Angelini, ha ringraziato gli ospiti, i soci e gli ospiti che rendono sempre più popolare il messaggio panathletico.

