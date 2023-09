"Palpeggiato e derubato a Massa: la storia di un uomo"

Palpeggiato e derubato: è successo in città, in pieno centro. "Lo voglio raccontare – spiega l’uomo, circa sulla sessantina, – affinché si sappia quello che può capitare di fronte a certe situazioni. Stavo seduto al tavolo di un bar in centro, all’aperto, quando una giovane donna si è avvicinata e mi ha chiesto se conoscessi qualcuno perché aveva bisogno di lavorare. Ho risposto che non potevo aiutarla perché anch’io sono, purtroppo, disoccupato. Mi ha raccontato qualcosa di lei, dicendomi di abitare da poco a Massa e che era di provenienza moldava. Poi ha aggiunto: ’dovrei dirti una cosa in privato’ e mi ha suggerito un angolo di lato al bar, un luogo aperto per cui mi sono alzato. Me la sono trovata addosso che mi palpeggiava e mi diceva che io le piacevo. Sorpreso da quella reazione – racconta lo sfortunato - ho cercato di allontanarla più volte ma lei non si dava per vinta, me la ritrovavo addosso. Ero infastidito e le ripetevo ’ma cosa vuoi da me! Siamo in un posto pubblico, lasciami stare!’. Poi, quando lei si è allontanata, sono tornato sui miei passi e mi sono diretto al bar per pagare la mia consumazione. Ho capito benissimo cosa voleva: i soldi che avevo in tasca! Avevo 60 euro ed erano spariti dal portafoglio! Per fortuna la barista mi conosce, sono un cliente, e ha capito la situazione. Tra l’altro quella tipa mi aveva lasciato pure il numero di cellulare, forse per rendere più credibile la scusa del lavoro". "Un numero – prosegue – che abbiamo fatto immediatamente, anche con l’aiuto della barista, dopo esserci resi conto del furto. Ma sono stati squilli a vuoto, rimasti senza risposta alcuna. Certo, non è una bella figura quella che ho fatto ma va detta affinché altre persone come me non caschino nella rete di queste borseggiatrici addestrate, adescate a raggirare con avances non solo anziani ma qualsiasi persona inciampi nel loro disonesto cammino".

Angela Maria Fruzzetti