Palcoscenici stellati, su il sipario. Quaranta eventi a ingresso libero

Due mesi di programmazione, circa 40 eventi a ingresso gratuito in città, a Marina, nei borghi e nei luoghi più suggestivi. È l’edizione 2024 di Palcoscenici stellati, il cartellone estivo che riparte da venerdì 28 giugno: teatro di prosa, musica, danza, circo contemporaneo, teatro ragazzi e animazione. Il cartellone estivo nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale, tramite l’assessorato alla Cultura, e Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con la direzione artistica di Cinzia Bertilorenzi e Fts. "Un cartellone che offre eventi per qualsiasi tipologia di pubblico, spaziando tra prosa e teatro ma anche musica e circo", ha detto l’assessore alla cultura Monica Bertoneri. "Un’estate che arriva dopo una stagione invernale tra le più dense del panorama toscano. C’è la volontà di offrire eventi di qualità e gratuiti, che non vuol dire diminuire il valore delle proposte ma rappresentare quanto per la città sia importante la cultura", ha detto Patrizia Coletta direttrice Fts. "E’ un cartellone lungo e le sorprese non sono finite – ha detto il sindaco, Francesco Persiani – La concorrenza, sia a Nord che a Sud della nostra città, non ci spaventa affatto. L’offerta culturale massese è in grado di arricchire l’intero comprensorio". "Presentiamo il calendario con grande anticipo, segno di un lavoro di promozione forte – ha concluso Cinzia Bertilorenzi – E a breve presenteremo la stagione teatrale 2024-2025".

Per “La Via Lattea“ si parte domenica 7 luglio a Villa Cuturi: “La bossa nova e il jazz incontrano il pop“ con Anna & Michelangelo. Un concerto in cui la tradizione della musica colta americana/brasiliana incontra le strutture dei brani pop internazionali. Sabato 13 luglio in piazza Aranci il concerto di Gaia, sabato 13 in piazza Betti e domenica 14 a San Carlo Terme va in scena “Street Beatles“ di e con Cikale Comic Vocal. Un lavoro sul buffone contemporaneo attraverso il repertorio dei Beatles. Frida Bollani Magoni e Paolo Jannacci in concerto martedì 16 in piazza Aranci. Sempre in piazza Aranci venerdì 19 “Symphonic tribute to Michael Jackson“. Domenica 21 ad Antona per “Palcoscenici Stellati incontra InForme Festival 2024“, va in scena “Annie“. E’ la storia della giovane donna Annie Londonderry, che a fine ‘800 inforca una bicicletta e parte da Boston per fare il giro del mondo in solitaria. Domenica 21 luglio in piazza Betti “Battisti, la storia“. E poi “Le melodie più belle. Morricone e dintorni“, concerto con Riccardo Locorotondo (arpa celtica) a San Carlo Terme venerdì 26. Domenica 28 in piazza Aranci i Santi Francesi. Poi l’1 agosto sempre in piazza Aranci “Queen rhapsody“ di Francesco Freyrie, per la regia di Daniela Sala. Spazio alla danza, venerdì 2 agosto, sul Pontile di Marina di Massa con “Sul mare“, prodotto da Noah Dance Company. “Four seasons“ è il concerto di 4 agosto a Villa Cuturi. Ancora musica a Villa Cuturi il 9 agosto per “Tango spleen“. Sabato 10 a Ronchi c’è “Folk e blues“ con Anna & Michelangelo. Domenica 11 in piazza Aranci, “Pink Floyd history“. Ancora danza sabato 17 nella spiaggia antistante piazza Bad Kissingen, con “Pensieri notturni“, prodotto da Noah Dance Company. In occasione dei fuochi d’artificio, domenica 18 alle 23 a Marina di Massa arriva Sarafine. Martedì 20 a San Carlo Terme il concerto “Pop history“ con Anna & Michelangelo. Venerdì 30 agosto sul palco di Villa Cuturi è di scena “Insolito jazz“. Per la rassegna “Il teatro prêt-à-porter“ nei borghi massesi e nella costa si parte con il primo evento venerdì 18 giugno da Romagnano, a cura di Leo D’Angelo. E poi la kermesse “La notte del circo“ a cura di Massimo Minucci Pugno di fuoco e Fem spettacoli, al via sabato 6 luglio da Partaccia. E infine “A spasso col delitto... e non solo“, che prende il via domenica 21 luglio a Ronchi. Ingresso libero fino a esaurimento posti, inizio spettacoli 21.30, gli spettacoli che lo necessitano si prenotano tramite palcoscenicistellati.comune.massa.ms.it, [email protected] o 348 6661928.

