Palazzo Ducale, ciclo di conferenze sulla dinastia Cybo Malaspina tra storia, arte e musica

Il salone degli Specchi di Palazzo Ducale accoglie ’Alberico Cybo-La dinastia Malaspina e la città di Massa’, un evento celebrativo che si articola in diversi appuntamenti. Dopo l’inaugurazione di una mostra di ritratti, oggi alle ore 17.30, spazio per la conferenza ’Alberico e la costruzione urbana della città’ in programma il 27 gennaio a cura dell’architetto Claudio Palandrani, presidente associazione Apuamater. Lunedì proiezione del docu-film ’Massa segreta’ con la presenza della professoressa Rosaria Bonotti, lo stesso Palandrani e il regista Riccardo Dalle Luche. Mercoledì 31 gennaio incontro con lo storico Franco Frediani sul tema ’Il monumento ad Alberico Cybo Malaspina a Massa’. E ancora venerdì 2 febbraio ’Un viaggio nella musica barocca’ con il gruppo Ensemble di Massa Cybea: Eleonora Di Dato (soprano), Claudia Poz (violoncello), Erminia Migliorini (clavicembalo). La serie di conferenze, tutte a Palazzo Ducale, che ha inizio sempre alle 16.30, si chiude il 4 febbraio con il critico d’arte Daniele Terzoni del circolo artisti Pablo Picasso sul tema ’Quale futuro dell’arte?’. L’incontro del 4 febbraio segna anche il finissage della mostra. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Gli sponsor sono Andrea Bosari di Anammi, Valentina, Osteria Pertini, Brs Media Solution, Arte Nicobs Arts e Frantoio Anderlino.