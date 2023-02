Palazzina senza corrente elettrica Ancora fuori casa i sette evacuati

di Alfredo Marchetti

Non c’è niente di peggio di dover fuggire dalla propria abitazione e non sapere quando poter rientrare. Stanno vivendo questo limbo le sette persone che da lunedì sera non possono rientrare nel loro appartamento perché rimasto senza corrente elettrica. Firmate due ordinanze dal sindaco Francesco Persiani: inabitabilità per gli appartamenti senza utenze, inagibilità per il sotterraneo. Nelle prime ore dall’accaduto il Comune si era attivato per allestire il palazzetto dello sport come dimora provvisoria per gli evacuati, ma fortunatamente non è stato necessario. Molte famiglie sono riuscite a trovare una sistemazione da parenti o amici. C’è invece chi, da lunedì pomeriggio, non può tornare alla normalità. Anche ieri sera sette persone hanno trascorso la notte fuori casa. Palazzo civico ha messo a disposizione l’ostello Nizza a prezzi calmierati: non essendo calamità naturale, ma un incidente privato, le famiglie hanno dovuto provvedere da sole a trovare un posto dove dormire.

Le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco sono ricominciate all’alba per poi andare avanti fino alle 12,30. Il lavoro degli uomini del 118 si è concentrato sulle cause del rogo. Secondo una prima sommaria ricostruzione, al vaglio dei pompieri, pare che a scatenare il rogo sia stato un cortocircuito dei contatori della corrente elettrica. Viceversa si fa strada anche un’altra ipotesi: a prendere fuoco prima potrebbero essere stati dei mobili dismessi nel magazzino sotterraneo del palazzo in via Aurelia, di fronte alle Poste italiane e successivamente le fiamme potrebbero aver interessato i contatori della luce elettrica. La parola definitiva però spetta ai vigili del fuoco, che ora sono chiamati a fare chiarezza sulle cause dell’incendio che ha paralizzato per circa tre ore il centro cittadino.

Negozi chiusi per tutto il giorno, con ’Oleggini’ alle prese con la fuliggine che si è depositata nel fondo commerciale dopo il rogo. "Ho presidiato la zona – racconta il sindaco Francesco Persiani – da quando è scoppiato il rogo fino a quando l’ultimo evacuato non era in salvo. Devo ringraziare i vigili del fuoco e la Protezione civile: hanno lavorato intensamente in tutte queste ore per riportare la normalità. Ci eravamo immediatamente attivati con il palazzetto dello sport, ma fortunatamente non è stato necessario aprire le porte".

Un’anziana con problemi di salute non è potuta uscire dal palazzo mentre i vigili del fuoco portavano avanti le operazioni di salvataggio. I pompieri quindi hanno presidiato la donna costretta a letto giorno e notte, assicurandole energia elettrica grazie a un generatore. Nelle prime ore del pomeriggio è intervenuta la Protezione civile per dare il cambio ai pompieri, poi i familiari. Ora servirà un’azienda certificata per far ripartire i contatori della luce.