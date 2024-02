Palazzina in fiamme, paura a Chiosi. Bruciati i cimeli del ciclista Mazzon

Un incendio è divampato l’altra notte in una palazzina in località Chiosi, una zona in aperta campagna vicino a Pontremoli. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 3 del mattino nel vano caldaia all’interno di un locale usato come ripostiglio a causa di un corto circuito nel quadro elettrico. Il proprietario dell’abitazione, Antonio Mazzon, 59 anni, tecnico dell’Autocisa, molto conosciuto per il suoi trascorsi come ciclista dilettante negli anni Settanta e Ottanta, si è svegliato per l’odore acre di fumo che si è propagato nell’edificio, abitato da altre tre persone: moglie, figlia e suocera. L’uomo è sceso al piano terra e ha scoperto il rogo che aveva attaccato alcune suppellettili e altri oggetti nel locale che oltre alla caldaia veniva usato come magazzino. Da persona esperta ha subito utilizzato gli estintori per impedire al fuoco di propagarsi ulteriormente e subito dopo ha dato l’allarme ai vigili del fuoco, arrivati con tre mezzi da Aulla molto velocemente. Con le autopompe hanno spento le fiamme che già erano state ridotte dall’intervento provvidenziale del padrone di casa. Mazzon è stato rapido come quando vinceva le corse allo sprint battendo anche Cipollini.

I danni sono stati circoscritti a un solo ambiente dove sono stati distrutti molti oggetti e mobili, ma le altre parti dell’edificio sono rimaste indenni. Un po’ di apprensione tra i famigliari per il rischio che il rogo potesse allargarsi, poi il sospiro di sollievo visto che i danni sono stati limitati alla perdita di oggetti di secondaria importanza. "Mi sono svegliato per il fumo - spiega Mazzon - ho visto che la corrente elettrica era saltata e si erano accese le luci di emergenza. Ho appurato che il rogo si era propagato nel vano della caldaia, allora ho subito preso l’estintore per cercare di spegnerlo. Ho chiamato i vigili del fuoco che sono arrivati rapidamente e hanno svolto un bel lavoro. Devo ringraziarli per il soccorso che ha consentito di domare perfettamente l’incendio. Meno male che ho partecipato a un corso antincendio organizzato dall’Autocisa e quindi ho saputo fronteggiare il pericolo nella fase iniziale. E per fortuna i danni sono stati davvero limitati. Nelle ore successive ho provveduto a spostare all’esterno i resti del materiale bruciato. Alla fine ce la siamo cavata con poco e i miei famigliari si sono rassicurati".

L’unico rammarico per Antonio Mazzon è che tra le cose andate in fumo c’erano anche alcuni ricordi della sua importante carriera sportiva. Da esordiente e allievo ha vinto oltre cento corse, poi da dilettante è stato azzurro con tanti successi internazionali. Doveva passare professionista nel 1992, ma decise di chiudere con le due ruote. Mazzon guarda perplesso i resti bruciati, li dentro c’è anche una parte della sua storia sportiva, ma poi conclude con un sorriso: la vita continua anche senza le coppe.

Natalino Benacci