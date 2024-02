Palazzetto, solito caos. Torneo di Viareggio fra disagi e degrado

Se doveva essere una vetrina di prestigio, allora è meglio voltare pagina e dimenticare al più presto. C’era da aspettarselo e puntualmente si è verificato: Carrara non è in grado di ospitare manifestazioni sportive di un certo spessore al palazzetto di Avenza. A mettere a nudo parte delle criticità della obsoleta struttura avenzina sono state alcune partite del torneo ’Coppa di Viareggio’, organizzata in occasione del carnevale, dalla società romana ’Tutto tornei’ (che a Carrara si è avvalsa della collaborazione dell’Audax), riservata alle categorie giovanili di basket, giocate tra i parquet di Viareggio, Camaiore, Lucca, Fucecchio e Avenza (qui l’under 17).

I problemi domenica sono iniziati molto prima del fischio di palla a due con la squadra salernitana di Angri, arrivata con un pullman da 12 metri che l’autista ha parcheggiato acrobaticamente sul marciapiede della stradina che porta all’ingresso spogliatoi, mezza pubblica e mezza privata. Per il pubblico invece c’è il solito cancello sulla corte interna (che dovrebbe stare chiuso) e che invece si apre di un metro per consentire il passaggio. E nonostante un vistoso cartello che indica il passo carraio numero 3620, c’è chi con indifferenza posteggia. L’imbarazzo cresce quando più tardi arriva anche la squadra del Reba Torino (per fortuna con le automobili e non in pullman) accompagnati dai genitori (sono tutti under 17) che cercano l’ingresso per il pubblico perché, se il palazzetto si trova con i navigatori (non di certo per la segnaletica stradale inesistente) trovare l’uscita di emergenza che funge da ingresso, è più difficile. Ovviamente il pubblico ospite è ignaro che la struttura è inibita al pubblico per motivi di sicurezza. Quando poi lunedì mattina arriva anche il pullman della squadra di Roma, allora in via Giovan Pietro è il caos perché se non esiste parcheggio per un torpedone, figuriamoci per due. Una volta entrati ecco i gioielli esposti: sacchi di immondizia accatastati vicino ad una porta di uscita; la scritta ’Città di Carrara’ nel cerchio di centrocampo, ormai scomparsa; il pitturato celeste che indica l’area del basket, quasi scomparso; cartelloni pubblicitari abbandonati sulle tribune. Come facilmente prevedibile, i due unici spogliatoi esistenti hanno creato ingorghi tra le prime e le seconde partite in programma, con la sovrapposizione dei ragazzi: mentre una squadra si cambia per iniziare il riscaldamento, arriva l’altra che ha terminato la partita e deve fare la doccia. Intanto non si hanno notizie del senza tetto che aveva trovato riparo in uno stanzino seminascosto dalle parti della vecchia entrata di via Giovan Pietro.

Le squadre ospiti hanno invece risolto la logistica in Versilia: Angri ha trovato alloggio a Lido di Camaiore, mentre torinesi e friulani si sono sistemati a Marina di Pietrasanta e i romani a Viareggio. Tutti obbligati ad andare fuori zona perché non sono state trovate camere libere. E tutto mentre la città si autocompiace di essere diventata capoluogo, nonostante abbia un palazzetto dello sport inadeguato.