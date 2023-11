Palazzetto, si punta a una gara . Serviranno più di 150mila euro

Rendere il palazzetto dello sport pienamente accessibile per l’avvio della prossima stagione. Questo l’obiettivo dell’assessore Lara Benfatto, intervenuta ieri insieme ad alcuni tecnici nella commissione Sport presieduta da Silvia Barghini per fare un punto della situazione sulla partenza dei lavori nella struttura di via Giovan Pietro ad Avenza. Tempi relativamente stretti, considerando la quantità di interventi da fare su un impianto in cui mancano i requisiti antisismici e antincendio, ma su cui l’assessore ha garantito che sarà fatto tutto il possibile per restituire il palazzetto prima possibile alla città e così al pubblico. Novità anche per la cifra da destinare ai lavori, in un primo momento sotto la soglia dei 150mila euro che avrebbero garantito l’affidamento diretto e di conseguenza tempi più rapidi nell’iter. Una cifra che, dopo le ultime verifiche e per poter rispondere alla completa agibilità, è stata però superata e che quindi richiederà un bando di gara apposito. "C’è grande attenzione da parte nostra nel consegnare alla città un palazzetto a norma – ha spiegato Benfatto – e ci siamo presi questi mesi per analizzare insieme ai tecnici gli interventi da fare. Per il ritorno completo del pubblico servono lavori strutturali, di impiantistica e altro genere. Servono poi le certificazioni richieste da Coni e Asl per sicurezza igienica e percorsi disabili. Aspetti che hanno richiesto uno studio totale sulla struttura".

La gara, se da un lato allungherà i tempi per la fine dei lavori al palazzetto, dall’altro, come ricordato dall’assessore, servirà per creare una struttura realmente accessibile che possa rispondere a tutte le certificazioni. In sede di sopralluogo e di commissione dei vigili del fuoco, una volta ottenute le certificazioni, sarà quindi concessa l’agibilità al pubblico per tornare in presenza. Obiettivo è provare a consegnare una struttura totalmente accessibile per l’autunno 2024, in concomitanza con la ripresa della nuova stagione sportiva. In commissione sono stati inoltre fatte alcune valutazioni, ancora in fase di studio, su come sarà possibile eventualmente conciliare le esigenze di cantiere con quelle delle varie società sportive senza che si possano reciprocamente pestare i piedi. Tra le ipotesi di eventuali spazi alternativi anche l’idea Imm, oppure utilizzare accessi separati o intervenire con i lavori più pesanti nei momenti di sosta delle gare.