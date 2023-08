Palazzetto nel degrado? "Non risultano criticità"

Palazzetto dello sport, l’assessore Roberto Acerbo risponde alle domande, critiche sulla cura e sulla gestione dell’impianto, del consigliere d’opposizione Ivo Zaccagna. "L’amministrazione ha messo a disposizione il palazzetto di tutte le associazioni che ne hanno fatto richiesta, privilegiando quelle locali. Siamo in presenza di una struttura che viene utilizzata ogni giorno e che, per la natura delle cose, è soggetta a quei deterioramenti frutto del normale utilizzo, cui l’amministrazione fa fronte attraverso gli uffici con la dovuta manutenzione. Non mi sono state segnalate criticità tali che possano minacciare la sicurezza dei fruitori né deterioramenti da deturparne il suo naturale aspetto".

"Per quanto concerne la gestione – continua Acerbo – il Comune provvede ad assegnare alle associazioni che ne fanno richiesta gli spazi in base a criteri contenuti in un bando annuale, pertanto un documento ufficiale e reso pubblico che determina in maniera chiara i presupposti per l’utilizzo e l’assegnazione della struttura. Sin dal mio insediamento come assessore sto collaborando con gli uffici competenti per la realizzazione di un regolamento che disciplini in maniera puntuale gestione e utilizzo del palazzetto. A ogni modo, prendendo spunto dalle osservazioni, continuerò il percorso di monitoraggio degli impianti comunali per eliminare eventuali criticità".