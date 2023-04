Palazzetto dello sport Disagi infiniti Pubblico sugli spalti e atlete in campo Ma la struttura risulta ancora inibita

Tre giorni di gioco, 48 squadre partecipanti provenienti da tutta Italia (isole escluse), 600 atleti e 200 accompagnatori, cento gare ufficiali, cinque palestre autorizzate per l’utilizzo (ex Leopardi, Taliercio, Dazzi, Buonarrori e il palazzetto dello sport di Avenza.). Sono numeri importanti quelli della 12esima edizione del "Volleyong International Tournament", la kermesse di pallavolo riservata ai giovanissimi dagli under 13 agli under 18, organizzata dalla Virtus Group del presidente Marco Musoni, che si è svolta da giovedì a sabato.

"E’ una grande festa che coinvolge moltissime persone – dice Musoni che vanta una esperienza 25ennale nella organizzazione di kermesse del genere. Questa è una delle tre manifestazioni del settore più importanti d’Italia. Peccato per questa limitazione nelle tribune che ha costretto molti genitori a non assistere alle gare dei propri figli, una festa che poteva andare ancora meglio, ma che comunque alla fine ha soddisfatto tutti". Ed è proprio la agibilità del palazzetto che ha destato alcune perplessità: dal 20 dicembre 2021 la struttura di elite della città è formalmente (molto formalmente) inibita al pubblico perché priva delle certificazioni antincendio e antisismiche. Ma all’epoca sono bastate solo poche settimane per capire che l’ordinanza comunale (che contemplava solo l’ingresso di atleti, allenatori, arbitri e dirigenti) era solo poco più di uno scarico di responsabilità perché nessuno ne ha mai controllato l’applicazione così che da poche unità di pubblico in tribuna per ciascuna manifestazione, si è arrivati ad una media di 50-60 persone, con punte di un centinaio.

Da chiuse che dovevano essere, le porte sono così diventate socchiuse, scorrevoli, girevoli, praticamente aperte. E tutto nella indifferenza generale, stile tre scimmiette. E’ anche successo che alcune società sono state multate per le intemperanze del pubblico avvenute in partite che dovevano essere giocate a porte chiuse, un ossimoro tra il paradossale e lo spassoso. Una situazione che non è nata negli ultimi tempi, che affonda le radici nei decenni passati, che non è certo un buon biglietto da visita per la città.

E ad accorgersene non sono stati i giovani atleti, tutti entusiasti e tutti presi dall’agonismo delle partite (nonostante la limitatezza degli spogliatoi), ma gli accompagnatori, i genitori, gli autisti dei pulmini, dei bus. Tutti alle prese con la mancanza di parcheggi, costretti a scaricare gli atleti in via Giovan Pietro o in viale XX settembre per poi cercare un posteggio idoneo. E all’ingresso del palazzetto un servizio d’ordine severissimo che aveva l’ordine di far passare solo coloro che fossero muniti di pass (atleti, allenatori e accompagnatori) ma che alla fine hanno riempito entrambe le tribune, con buona pace per la sicurezza.

Come se, in caso di situazioni di emergenza, il pericolo distinguesse tra accreditati e non accreditati, tra pubblico e atleti. Ben vengano queste manifestazioni che fanno bene ai giovani e allo sport, ma in strutture idonee, lontano da palazzetti inadeguati.

