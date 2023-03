Palazzetto dello sport al Mediterraneo "Perché no, sarà una delle idee" L’orientamento della sindaca

di Daniele Rosi

"L’area ex Mediterraneo dovrà restare a destinazione pubblica". A ribadirlo è la sindaca Serena Arrighi che però confemra l’idea di un palazzetto perlo sport. Annunciato in consiglio un finanziamento della Regione per l’avvio del processo partecipativo, Arrighi, tra le ipotesi che dovranno essere vagliate dal concorso pubblico, prevede un parco attrezzato o un palazzetto; scelta quest’ultima che non aveva trovato pieno accoglimento nel consigliere Cinque stelle Matteo Martinelli. A sollevare la questione in consiglio era stato proprio l’ex vicesindaco, che dopo aver ricordato l’acquisizione della giunta De Pasquale dell’area ex Mediterraneo, compresa la parte interrata, aveva chiesto chiarimenti su idee e tempi per il nuovo progetto, scongiurando l’interesse dei privati.

"In questo momento ci stiamo adoperando per rinnovare la recinzione del cantiere – precisa la sindaca Arrighi – mentre lo scorso 27 febbraio da parte della Regione è arrivata la comunicazione dello stanziamento di un finanziamento da 18.900 euro da destinare al processo partecipativo che dovrà decidere cosa realizzare in un’area tanto nevralgica di Marina. In questo momento stiamo mettendo assieme le ultime carte e contiamo nel giro di pochi mesi di poter partire con questo importante momento di partecipazione al quale crediamo molto, e da cui dovrà emergere una proposta concreta su cosa andare a realizzare". Conclusa la fase burocratica sarà quindi il processo partecipativo e il confronto diretto con i cittadini a vagliare tutte le ipotesi possibili. "Come amministrazione, lo ribadisco, daremo indicazione che quella zona resti a destinazione pubblica – conclude – e, magari, venga pensata per attività ludico sportive, il che significa tanto un parco attrezzato, quanto un nuovo e moderno palazzetto, ma anche altre soluzioni che ci verranno suggerite direttamente dai cittadini". Stando alle tempistiche previste, dovranno passare trenta giorni per la definizione del progetto, e poi a quel punto inizierà il percorso partecipativo che dovrebbe avviarsi nei prossimi mesi. "Del concorso di idee si occuperà una società – aggiunge l’assessore Lara Benfatto – che farà il censimento di tutte le associazioni, sportive e di categoria, e di gruppi culturali, per poter poi avviare un confronto aperto e costruttivo".