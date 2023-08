‘Paladini’ vigilano sul piano portuale "Pronti a difendere le spiagge"

"Se anche per una modesta percentuale dovesse aumentare il fenomeno erosivo ci opporremo con tutti i mezzi a disposizione" assicurano i “Paladini apuoversiliesi". E si appellano a politici e amministratori perché "a questo punto la responsabilità del futuro di questo territorio è loro", per questo hanno già incontrato i ministri dell’ambiente Pichetto Fratin, delle infrastrutture Matteo Salvini, e degli esteri Antonio Tajani. La presidente dei Paladini Apuoversiliesi, Orietta Colacicco, non si fa ‘incantare’ dalle sirene del porto di Marina di Carrara e da quelle che per ora sono le promesse del presidente Mario Sommariva sul futuro Piano regolatore dello scalo che, secondo gli studi allegati che per ora restano a disposizione solo delle istituzioni coinvolte, non dovrebbe arrecare danni alle spiagge a sud. Colacicco evidenzia come sulle carte quello resti comunque un ampliamento.

"Leggendo la descrizione ‘50.000 metri quadrati, una banchina nuova, l’ampliamento della Taliercio e il prolungamento della banchina adiacente’, di ampliamento si tratta – sottolinea –. Se non ci sarà ulteriore erosione saremo ben lieti, ma aspettiamo queste carte che saranno pubblicate in settembre. Da lì però, e questo il presidente Sommariva non lo dice, scatteranno i termini di 45 giorni entro i quali, secondo la procedura Vas, il pubblico potrà inviare osservazioni al Ministero di Ambiente e sicurezza energetica. Quindi vedremo, ci vuole molta cautela".

Prudenza e passi misurati per i ‘Paladini’ che sono pronti a fare le pulci a tutti i documenti, non appena diventeranno di dominio pubblico, e a mantenere alta la battaglia contro l’erosione visto che ormai la spiaggia è ridotta sempre più creando un "danno ambientale ed economico per tutta la filiera del turismo. E il fenomeno è evidente anche a Forte dei Marmi, dove gli scalini a Vittoria Apuana dentro e fuori dall’acqua sono sempre più alti. Si sono persi decine di metri, anche 160, ai Ronchi, a Poveromo a partire dalla realizzazione del porto di Carrara negli anni ’30 del secolo scorso. Porto che è la causa primaria del fenomeno erosivo, riconosciuta tanto dagli scienziati quanto dall’Autorità stessa".

Ben venga anche la proposta dell’Autorità Portuale di un organismo antierosione con Comuni e Regione, oltre a porto, sulla scia dell’idea lanciata per primo dal professor Mauro Rosi. Gli effetti dell’erosione saranno protagonisti della mostra che inaugurerà al Bagno Europa giovedì 24, giorno del ‘compleanno’ dei Paladini che compiono 24 anni. Saranno messe a confronto foto d’epoca e di oggi raccolte dalla presidente Colacicco, dal consigliere Umberto Nesi e dall’archivio fotografico di Stefano Gazzoli, presidente di Fiba Toscana. La serata comincerà alle 19 e, oltre alla mostra, sono previsti interventi di geologi, come i professori Rosi e Sarti, Pietro Ichino, amante e testimone della spiaggia di questa terra da quando era bambino. Seguirà una cena. La quota di partecipazione è di 40 euro e sono invitati anche i sindaci di Massa e Pietrasanta. E’ necessario prenotare entro il 20 agosto alla mail [email protected] oppure via sms al numero 3484559346.

FraSco