Paladini apuoversiliesi: "Porto da ampliare?. Fateci vedere il nuovo piano regolatore"

I ‘Paladini apuoversiliesi’ chiedono di visionare tutto il nuovo piano regolatore del porto di Marina di Carrara. E questo per avere rassicurazioni che il piano non comprometta ulteriormente l’erosione della costa. "L’interrogazione parlamentare a risposta immediata del 24 ottobre al ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica a firma degli Onorevoli Erica Mazzetti, Chiara Tenerini, Piergiorgio Cortelazzo e Luca Squeri – scrive Orietta Colacicco presidentessa dei Paladini Apuoversilievi – mette sotto i riflettori l’erosione costiera anche alla luce di un progetto di ampliamento del porto di Carrara, lo stesso che sin dagli inizi della sua realizzazione negli anni ’30 ha causato l’erosione. Il progetto comprende 50mila metri quadri di lavori, una nuova banchina, l’allargamento di un’altra, il prolungamento della diga foranea, il raddoppio del piazzale Città di Massa. Opere ingenti che potenzialmente potrebbero sviluppare un incremento del fenomeno erosivo".

"La situazione in cui versa la costa già precaria non può essere ulteriormente danneggiata – prosegue Colacicco –, considerando che negli anni il fenomeno erosivo ha toccato per prima l’adiacente Partaccia per poi scendere a Marina di Massa e toccare i Ronchi, Poveromo fino ad arrivare a Forte Dei Marmi nella zona sud di Vittoria Apuana. Poi nel 2022 l’erosione è arrivata al pontile di Forte dei Marmi e dal 2023 si notano scalini addirittura davanti al bagno Costanza, che è al confine con Marina di Pietrasanta; la spiaggia di Oliviero ai Ronchi, chiamata la spiaggia della principessa, larga anche 220 metri. Il sottosegretario Vannia Gava ha risposto che pur considerando il ruolo dello scalo, i cui traffici lo scorso anno sono risultati in aumento, c’è da dire che negli anni precedenti c’era stato un progressivo netto calo, e qualsiasi considerazione di natura economica ed occupazionale non può prescindere dal rispetto dei parametri ambientali. E aggiunge che gli studi previsti a supporto delle previsioni di allungamento e di modifica delle opere portuali dovranno consentire di valutarne la sostenibilità, tenuto conto delle recenti tendenze evolutive, del deficit sedimentario a cui è soggetto il litorale, nonché delle finalità delle attività di progettazione e realizzazione".

Per Colacicco ci sono da fare ulteriori precisazioni "da una crescita legata a un possibile ampliamento del porto – conclude la presidente – nel caso l’erosione avesse un incremento, deriverebbe un ulteriore depauperamento dell’economia turistico balneare, che sarebbe insopportabile. Per questo bisogna pesare ogni decisione con cautela. Abbiamo bisogno del progetto vero e proprio comprensivo di tutti i calcoli e i modelli a corredo che faremo esaminare da esperti, per poter inviare le nostre osservazioni. Le responsabilità delle decisioni sono dei politici e i politici stanno rispondendo. Questo è un ottimo punto".