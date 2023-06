Paese in lutto E’ morto Sauro Pezzoni

La comunità di Filattiera piange Sauro Pezzoni (nella foto), morto ieri a 53 anni per una brutta malattia. La notizia improvvisa del decesso ha fatto presto il giro dei social dove tanta gente ha manifestato il proprio cordoglio perché Pezzoni era una persona molto conosciuta e generosa, sempre pronta ad aiutare chi aveva bisogno. Aveva una ditta di idraulica che gestiva col figlio 23enne Simone e una famiglia molto unità con la moglie Nadia, nativa del Comune di Bagnone e l’altro figlio 21enne Fabio. Grande il dolore della madre Luisa che già era rimasta prematuramente vedova del marito Mario scomparso a 42 anni. Un destino d crudele ha voluto ripresentarsi alla porta di questa famiglia già provata dal dolore. Abitava nel capoluogo e Sauro partecipava attivamente alle iniziative della comunità. Era stato uno dei fondatori della Festa della fame e della sete, la manifestazione che nel passato ha sempre richiamato molta gente nel territorio comunale. Per questa perdita esprime dolore e commozione la sindaca Annalisa Folloni: "Abbiamo una comunità davvero provata. Sauro era sempre in prima fila, si è adoperato per tutta la comunità. Aveva sempre una buona parola per tutti e aiutava le persone. Con le associazioni è sempre stato disponibile senza limiti di orario per risolvere col suo lavoro qualche imprevisto. Una grave malattia lo ha portato via in poco tempo. Siamo vicini alla mamma, alla moglie e ai due ragazzi". I funerali si svolgono oggi alle 16.30 alla Pieve di Sorano celebrati dal parroco monsignor Antonio Costantino Pietrocola.