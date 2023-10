Padula, pericoli e degrado. Un Sos dall’area verde

Una concentrazione di rifiuti a pochi passi dal Villino Vittoria del parco la Padula, dove ogni giorno vanno a giocare i bambini dello spazio Verde Magico. Cartacce, fili elettrici, bottiglie vuote, cocci e anche siringhe, il tutto circondato dalle erbacce. L’area è quella vicina al ponte della Padula, struttura realizzata nel 2002 e mai portata a termine. Uno scheletro architettonico che da 21 anni attente il completamento. La zona è sempre stata oggetto di bivacchi, ma da qualche tempo frequentare il parco per scopi non naturalistici né artistici secondo molti cittadini è diventata una moda. E crescono le proteste per le condizioni di degrado che regna nella parte bassa dell’unico polmone verde della città, a pochi passi da una struttura frequentata dai più piccoli e a pochi metri dagli studenti dell’Accademia di belle arti. E sono parecchi i giovani che ogni giorno salgono a piedi per seguire le lezioni nei laboratori allestati alla Padula, e qualcuno fa notare che servirebbe un marciapiede per farli camminare in sicurezza, anche perché la strada è a doppio senso e le macchine passano a velocità sostenuta.

Critiche le condizioni del ponte: oltre ai numerosi rifiuti lasciati ovunque qualcuno è riuscito ad aprire le porte in ferro del vano scale e ascensore, anche quello mai stato funzionante. Un nascondiglio perfetto per attività illecite e bivacchi serali, con depositi di siringhe usate, alcune trovate anche nelle vicinanze del sentiero che porta al Villino Vittoria. I frequentatori del parco lamentano anche la presenza di piante pericolanti, con rami spezzati che in caso di vento potrebbero cadere addosso a chi sta passeggiando. Salendo nella parte alta del parco ci sono ancora fontane non funzionanti, nonostante le segnalazioni fatte da chi frequentava il parco durante l’estate.

Alessandra Poggi