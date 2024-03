"Padula impraticabile tra erbacce, frane e smottamenti": il degrado

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Massimiliano Manuel interviene sul degrado del parco della Padula. "Dopo le numerose segnalazioni arrivate anche via social i problemi del parco restano gli stessi – scrive Manuel –. La desolazione abbruttisce anche le otto sculture realizzate in occasione della XI edizione della Biennale di scultura del 2002. L’intera struttura museale e le opere, quando non sono sommerse dalle erbacce, continuano ad essere sommerse dagli sfalci che vengono lasciati a marcire sul terreno. I più assidui frequentatori lamentano la presenza di piante pericolanti, e una discarica naturale assieme ad una frana che ha invaso l’alveo del torrente Ninfale. Sorvolando sullo stato delle recinzioni dei famosi ‘orti urbani’ costati 132mila euro e mai realizzati, tutta l’opera di terrazzamento è pericolante e invasa dalla vegetazione". "Erano stati il cavallo di battaglia della vice sindaca Roberta Crudeli, che più volte aveva attaccato i 5 Stelle per aver abbandonato il progetto – prosegue Manuel –, ma lei stessa sta facendo peggio visto che sono intervenuti ai vigili del fuoco proibendo l’accesso. Lo smottamento ha messo in luce strutture portanti a livello della Torretta della foresteria che potrebbero mettere a rischio la tenuta della struttura soprastante. E poi c’è il ponte della Padula, struttura realizzata nel 2002 e mai portata a termine. Il laghetto sopra la villa è coperto dalla vegetazione, idem per l’ex sgambatoio, mentre sui bagni pubblici stendiamo un velo pietoso. Nel parco l’erba e il fango rendono scivolosa e pericolosa la strada di accesso allo ‘Spazio verde magico’, che ospita gli incontri di lettura della biblioteca per bambini da 0 a 6 anni. Constatare che a fronte di questa rovina ambientale e culturale non sia ancora arrivata una risposta concreta dall’amministrazione Arrighi – conclude Manuel –, rimarca che mancano programmazione e risorse adeguate".