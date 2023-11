"Padre Pio a Carrara: venerazione del guanto indossato dal Santo"

Oggi e domani a Carrara si potrà venerare il guanto indossato da Padre Pio a San Giovanni Rotondo. A portare in città la sacra reliquia è Fra Carlo Chistolini (nella foto), frate minore cappuccino, vicario della religiosa provincia cappuccina dell’Immacolata. L’evento è stato organizzato dal gruppo di preghiera di Padre Pio e si svolgerà in due tappe: la prima oggi alle 16,40 dalle Suore del Cappelletto di viale Potrignano con venerazione della reliquia e recita del santo rosario, e a seguire alle 18 la santa messa.

La seconda tappa è invece in programma per domani nella parrocchia di San Luca a Bonascola, sempre alle 16,40 con venerazione, rosario e santa messa alle 18. Parliamo della preziosa reliquia che è considerata capace di compiere miracoli di guarigione quando viene posata sulla testa delle persone che si recano dalle Suore dell’Immacolata di Santa Chiara, e veniva usata dal santo per coprire le sacre stigmate.