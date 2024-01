Pacinotti, attrezzature per gli alunni

L’Istituto Pacinotti Belmesseri inaugura una serie di nuove attrezzature acquistate per i corsi alberghiero e meccanico alla presenza del Presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, mercoledì alle 11 nella sede di Via Grottò a Bagnone. "L’Istituto nelle sue diverse articolazioni sia tecniche che professionali – spiega la preside Lucia Baracchini – alla luce anche della rinnovata attenzione che da tante parti del mondo del lavoro viene posta su queste opportunità formative, ha potuto avviare un importante processo di revisione delle proprie attrezzature, strettamente legate alla visione pedagogica dell’intero percorso, all’insegna dell’evoluzione tecnologica e di importanti principi pedagogici, grazie alle importanti opportunità offerte da progettualità Pon e Pnrr". Un’inaugurazione per condividere con tutti le scelte fatte dalla scuola. Sarà anche l’occasione per vedere alcuni degli alunni alle prese con le nuove attrezzature.