Pacchi per le zone terremotate Raccolta alla sede di ProcivArci

Pacchi per le zone terremotate. La ProcivArci di Montignoso, insieme al Comune di Montignoso, ha aderito alla campagna di raccolta di beni di prima necessità in favore della popolazione colpite dall’emergenza terremoto in Turchia e Siria. I prodotti dovranno essere esclusivamente quelli elencati nella lista: coperte, giubbetti (il tutto possibilmente lavato), medicinali da banco con scadenza oltre i sei mesi esclusivamente nuovi, garze, cerotti, disinfettanti, tutto ciò che sia utile per la medicazione, alimenti al lunga conservazione inscatolati, pannolini, omogenizzati con scadenza oltre i sei mesi. No all’acqua. Per partecipare la sede della ProcivArci si trova presso piazza Sesto Paolini 2 (sotto il Comune di Montignoso) ed eseguirà i seguenti orari: dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Per informazioni si può contattare il numero 375 6577707.