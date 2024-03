Ovoquadro, oggi ’Farmacisti in Emergenza’ evento collaterale all’expo

Nuovo appuntamento oggi per la 17esima edizione di Ovoquadro, inaugurata ieri pomeriggio, l’iniziativa frutto della collaborazione di Gumdesign di Viareggio con la sede di Massa-Carrara di Fondazione SOS il Telefono Azzurro ETS col patrocinio della Provincia di Massa Carrara, del Comune di Massa attraverso l’assessorato alla Cultura, di Fondazione Sos il Telefono Azzurro ETS e Lapet. L’evento collaterale alla mostra in corso a Villa Cuturi è in programma oggi alle 16.30 e si intitola “Farmacisti in Emergenza“ a cura dei Farmacisti volontari della Regione Toscana sezione di Massa Carrara (massimo 50 posti a sedere).

L’esposizione a Marina di Massa riunisce artisti e maestri pasticceri provenienti da tutta Italia, che daranno vita allo speciale evento di solidarietà che si prolungherà fino a domenica 24. Saranno coinvolti 28 artisti e maestri pasticceri che dovranno realizzare con tecnica a piacimento un’opera originale dedicata all’uovo di Pasqua con attenzione al tema della mostra: “La Famiglia Punto e Virgola”-Filastrocche in cielo e in terra di Gianni Rodari. Gli artisti selezionati quest’anno: Vittore Baroni, Lia Battaglia, Luciana Bertaccini, Renzo Bighetti, Manola Caribotti Tiziana Casini , Gian Luca Cupisti, Maria Rita Dolfi, Graziano Dovichi, Giò Guerri, Graziano Guiso, Bruno Larini, Dario Longo, Eliana Maria Lorena , Angelo Lussiana, Clara Mallegni, Marzia Martelli, Anna Paola Micheli, Monica Michelotti, Stefano Montagna, Angela Palese, Achille Pardini, Mafalda Pegollo, Nicola Perucca, Silvana Pianadei, Serena Pruno, Rosanna Rotondi, Vince. Domenica 24 alle 16 Antonio Bertelloni alias AntonPippo”, alla presenza dei piccoli artisti, dei loro genitori e dell’insegnante Laura Biggi batterà l’asta dei lavori realizzati dai bambini. Seguirà, alle 17 l’asta dei quadri donati dagli artisti con battitore d’eccezione l’architetto Corrado Lattanzi titolare di Antichità Lattanzi a Carrara quindi l’estrazione della lotteria delle uova di cioccolato.