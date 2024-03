Ovadia incontra il vescovo: "L’ombra della guerra e l’importanza della pace"

Si incontreranno lunedì sera al teatro dei Fratelli Cristiani in viale Chiesa alle 21 l’attore, regista e attivista per i diritti umani Moni Ovadia e il vescovo diocesano Mario Vaccari. All’iniziativa a ingresso libero, coordinato da Giancarlo Albori, saranno inoltre presenti Ali Rashid, già primo segretario della Delegazione Generale Palestinese in Italia e Vincenzo Calò della Segreteria Nazionale Anpi che dialogheranno con Angelica Gatti, Giuditta Sborgi e Maria Rosa Tornaboni. Porteranno il loro contributo i musicisti dell’Anpi Scala di Milano e Marco Rovelli.

In questo momento nel mondo sono in corso più di 30 guerre, oltre 23 situazioni di crisi, più di 12 missioni Onu. "La spesa per armamenti si accresce esponenzialmente mentre vi sono popolazioni che non riescono a vedere soddisfatti i più elementari bisogni umani. "Il pianeta è sull’orlo di un baratro", il monito che il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha pronunciato pochi giorni fa – spiegano gli organizzatori del Circolo Arci 31 settembre – Le relazioni internazionali sono arrivate a un punto di degrado mai visto dopo la seconda guerra mondiale. L’azione diplomatica, soprattutto europea, è colpevolmente assente o inefficace o subalterna. Le istituzioni internazionali che dovrebbero contribuire a regolare pacificamente le relazioni fra le nazioni sembrano impotenti di fronte agli eventi, a tal punto che le sei misure cautelari assunte dalla Corte internazionale di giustizia per garantire l’ottemperanza agli obblighi di astenersi da atti contemplati dalla Convenzione sul Genocidio siano state ignorate da parte di Israele. I tragici fatti di questi giorni ne sono una triste riprova. Ogni tensione internazionale rischia di tramutarsi in escalation verso la guerra, ne sono triste riprova i frequenti scontri nel Mar Rosso e lungo la frontiera israelo libanese. Ascoltiamo ogni giorno Presidenti della Repubblica, ministri, gerarchie militari usare il più spregiudicato linguaggio guerrafondaio senza freni. Le tragedie dell’Ucraina e della Palestina sono lì ad ammonirci su un rischio di non ritorno. E’ possibile costruire un popolo che preferisca la via della pace e della cooperazione a quella delle disuguaglianze della guerra?". Hanno aderito all’evento Accademia Apuana della Pace, Sezione ANPI Massa “Linea Gotica - Patrioti Apuani”, Il Coraggio della Pace, NetLeft, Cgil Massa-Carrara, Associazione Alberto Benetti, Archivi della Resistenza Circolo Edoardo Bassignani.