Ottobre da mare a Massa: occasione da sfruttare

E’ un inizio di ottobre dal sapore estivo con temperature che sfiorano i 30 gradi. Sulla costa il clima è vacanziero con minime notturne che si aggirano sui 17 gradi mentre di giorno si arriva sui 27. C’è chi questa onda lunga dell’estate se la vuole sentire addosso fino all’ultimo giorno: allora asciugamano d’ordinanza, costume e via al mare. Non è il tutto esaurito ma sembra davvero di vivere una nuova bella stagione che potrebbe durare ancora diversi giorni e concederci un altro fine settimana di sole, mare e anche un tuffo in acqua, un’acqua cristallina e di calma piatta come magari si è vista poche volte durante l’estate. Ma quanto ancora potrebbe durare questa estate fuori stagione? La pagina delle ‘decisioni meteo’, Piovontroton.it, ha lanciato la corsa alla lunga estate in tempi non sospetti, anzi tutt’altro: era il 20 settembre, preannunciata allerta gialla derubricata in "a ne pare niente de che" via social.

Passaggio del maltempo individuato e segnalato con la solita precisione, poi la ‘decisione meteo’ inattesa: "Da domeniga all’arparte l’istata fino a data da destinarse... forse per el 25, dì de Natalo, al finisce". Estate fino a Natale? Sarebbe troppo, sotto tutti i punti di vista tanto che lo stesso Piovontroton pochi giorni fa ha chiesto ‘a se stesso’ di rivedere un po’ tutto. In attesa che i tempi dei social diano alla pagina il modo di riscrivere la ‘decisione’ in appello, abbiamo chiesto all’uomo ‘nell’ombra’, Marco Matelli, ingegnere informatico e fondatore della pagina social, le previsioni umane per questo caldo fuori stagione: "Fino al 10 ottobre va così, dopo non si può sapere".

‘E più non dimandare’, continuerebbe Virgilio perché se la previsione è divina la decisione è commedia. Decisioni vanno invece prese per far vivere il turismo oltre l’estate in un territorio dove a ottobre ancora si può godere del bel tempo, del mare e della montagna, un territorio che può e deve offrire qualcosa anche lontano dalla bella stagione.