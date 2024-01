Otto poltrone per i futuri sindaci. Conferme nelle candidature e tanti dubbi sui nuovi sfidanti

Otto Comuni al voto in Lunigiana per rinnovare sindaci e consigli comunali. Urne aperte l’8 e il 9 giugno a Fivizzano, Licciana Nardi, Fosdinovo, Filattiera Podenzana, Comano Tresana e Casola. In quel weekend si voterà anche per le Europee e sarà quindi un vero e proprio election day perché è previsto anche il voto per rinnovare i consigli regionali di Basilicata, Piemonte e Umbria.L’ufficialità però non c’è ancora, perché l’altra sera il Consiglio dei Ministri ha fatto slittare alla prossima seduta la decisione sulle disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali. Assieme c’è anche il decreto legge per dare il via libera al terzo mandato per i sindaci dei Comuni tra i cinque e i 15mila abitanti e la sforbiciata ai limiti per quelli dei paesi sotto i 5mila. Sono sette i sindaci lunigianesi che potrebbero ricandidarsi, solo Riccardo Ballerini, primo cittadino di Casola alla scadenza del terzo mandato, ha già avvertito che anche se potesse, non lo farà. A quattro mesi e mezzo dall’appuntamento elettorale vediamo come potrebbe essere disegnata la mappa delle candidature a sindaco negli schieramenti politici.

A Fivizzano Gianluigi Giannetti è riproposto senza esitazioni dal centro sinistra per il secondo mandato, mentre il centro destra deve ancora scegliere il candidato che potrebbe essere ancora Alessandro Domenichelli, come 5 anni fa quando dovette accontentarsi di un posto all’opposizione. Era circolata la voce di un possibile trasferimento di Riccardo Ballerini, che chiude a Casola, ma le consultazioni sono in corso e occorrerà anche valutare la pozione della lista civica “Il futuro al centro” che in precedenza aveva appoggiato Mirco Moscatelli raccogliendo il 30% di preferenze.

A Licciana Nardi nelle file del centro sinistra si parla della possibile candidatura di Francesco Micheli, che ora è capogruppo di minoranza, ma è spuntata anche l’ipotesi di un ritorno dell’ex Enzo Manenti che ha da poco lasciato la segreteria provinciale del Partito democratico. Sul fronte del centro destra in primo piano la possibile ricandidatura di Renzo Martelloni, che affronterebbe il secondo mandato, ma tra le possibili alternative figurano l’attuale vicesindaco Omar Tognini, e come outsider anche Fausta Belli, figlia dell’indimenticato sindaco Pierluigi.

A Filattiera è certa la candidatura di Annalisa Folloni che, in caso di vittoria, affronterebbe il suo terzo mandato. La sindaca uscente si troverà di fronte una lista civica guidata dall’ex vicesindaco socialista Giovanni Longinotti, con il sostegno anche di una quota di voti del centro destra che però punta anche sul consigliere uscente Federico Lucchetti.

A Fosdinovo il centro sinistra dovrebbe presentare l’uscente Camilla Bianchi che ha già dato per sicura la sua candidatura al terzo mandato. Tuttavia le dimissioni polemiche di tre consiglieri di maggioranza, di cui uno nominato assessore, aprono possibili interrogativi sulla conferma unitaria Si dice che conterà molto anche il parere del prossimo segretario provinciale del Pd, che potrebbe essere la pontremolese Elisabetta Sordi. Nel centro destra non ci sono ancora designazioni di rilievo.

A Podenzana il centro sinistra ripresenta il primo cittadino uscente Marco Pinelli, mentre il centro destra potrebbe puntare su Federica Fumanti di FdI o sull’azzurro Federico Di Stefano.

A Comano senza dubbi la compattezza del centro sinistra su una candidatura-bis di Antonio Maffei mentre il fronte opposto potrebbe puntare su Pier Paolo Matteazzi, già consigliere in passato e indipendente.

A Tresana il centro destra punterebbe su Matteo Mastrini per il terzo mandato anche se non ha ancora ufficializzato le sue scelte, mentre il centro sinistra guarda al giovane Francesco Di Capita e in alternativa al segretario del Pd Antonio Folegnani.

A Casola la situazione candidature è ancora in una fase di stallo e al momento non circolano nomi. Ci sono ancora da sciogliere anche nodi politici come quello legato alla posizione di Italia Viva che nel Comune di Massa appoggia il centro destra di Persiani e in Regione Toscana la giunta di centro sinistra del presidente Eugenio Giani.

Natalino Benacci