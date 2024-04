Otto milioni per i lavori pubblici. Il Comune riceve il rimborso dalle imprese del marmo

Un pacchetto di oltre 8 milioni che l’amministrazione si è ritrovata da una partita di vertenze con gli industriali. Si tratta degli accordi non mantenuti da Assindustria per cui vinse contro il Comune in primo grado, mentre palazzo civico ottenne nel 2021 la vittoria definitiva in secondo grado al Consiglio di Stato. Così già per quest’anno il Comune si trova un bonifico di 6 milioni come prima tranche di altri introiti che le imprese dovranno restituire. Da qui la sindaca Serena Arrighi ha iniziato una serie di consultazioni con i partiti della coalizione per decidere tutti insieme come spendere questi fondi. Fra gli argomenti emersi durante le consultazioni è saltato fuori il Politeama che pare sia stato subito scartato per la complessità della vicenda. Inoltre si è parlato della famosa cittadella dello sport a San Martino, cavallo di battaglia in campagna elettorale, del recupero del palazzetto di Avenza, e di altri impianti sportivi, oltre che di strade e marciapiedi. Le idee su come spendere questi fondi fuori bilancio sono tante, resta da attendere la consultazione finale della coalizione.

Intanto il consigliere dei 5 stelle Matteo Martinelli ricorda che quei fondi derivano da una partita legale vinta durante il mandato De Pasquale, "Grazie alla competenza degli uffici". "Questo dimosra – prosegue Martinelli – che l’amministrazione non si può certo lamentare: oltre ai 45 milioni iniziali lasciati dai 5 stelle, continua a trovare fondi nelle casse comunali derivati dalla nostra buona amminstrazione. Penso ad Area che continua a fruttare entrate per diverse centinaia di euro".