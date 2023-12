Ottant’anni fa le prime bombe. La cerimonia

Sono passati 80 anni dal primo dicembre 1943, data del primo, tragico bombardamento che colpì Aulla. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale, rappresentanti del modo civile, religioso e associativo hanno voluto ricordare quel dramma, nei giardini dedicati a Franca Fiasella, una bimba morta quel giorno. I bombardieri avrebbero dovuto colpire i ponti sull’Aulella e sul Taverone, invece uccisero oltre 30 persone. E come ogni anno Aulla ha reso omaggio alle vittime: la corona d’alloro è stata deposta il giorno dell’anniversario, ma l’incontro coi bambini della scuola c’è stato ieri. Ha esordito Don Lucio Filippi, invitando tutti alla preghiera per la pace e la giustizia nel mondo.

"Essere giusti e rispettosi è un valore - ha detto il primo cittadino ai bimbi - ricordiamo un fatto doloroso avvenuto ottanta anni fa, che ha colpito la nostra città, provocando tante vittime. Anche i nostri nonni hanno vissuto quella stagione di guerra, perché non si ripeta occorrono memoria, consapevolezza e coscienza e che abbiate l’insegnamento della pace e del rispetto". L’orazione ufficiale è stata invece affidata a Umberto Crocetti, introdotto dallo storico Riccardo Boggi. "Ci sono effetti collaterali e conseguenze che non possono essere calcolate - ha detto Crocetti -, vogliamo ricordare Franca e l’amico Vittorio, ma anche tutte le altre persone che persero la vita quel giorno, il giorno del primo tragico bombardamento su Aulla". I bimbi, in classe, hanno lavorato con le insegnanti su quel fatto, ricordando quanto accaduto e hanno voluto consegnare nelle mani del sindaco i loro disegni. Per non dimenticare.