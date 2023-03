"Ostruzionismo in commissione verso i Comitati"

Alta tensione nella commissione consiliare di controllo sulla discarica ex Cava Fornace in vista dell’avvio del nuovo Procedimento autorizzatorio unico regionale che dovrebbe decidere il futuro del sito: continuare il riempimento o bloccare ogni conferimento di rifiuti. La commissione, convocata nei giorni scorsi, vuole "essere coadiuvata da tecnici esterni all’amministrazione comunale per poter valutare i documenti". Presenti il Comitato dei cittadini, Comitato Strettoia, Italia Nostra, Amici della Terra e Comune di Pietrasanta, che hanno chiesto chiarimenti sui preventivi presentati e la possibilità di interlocuzione con i tecnici incaricati.

"Da parte della maggioranza – raccontano – c’è stato un netto diniego ad un eventuale confronto tra i tecnici incaricati e i Comitati, la presidente Berti della commissione non ha concesso neanche la possibilità di discutere su alcuni documenti relativi alla discarica in possesso solo dell’amministrazione di Montignoso. I toni sono stati perentori, con minacce di chiudere la seduta e non far partecipare più alle prossime riunioni i rappresentanti dei Comitati e delle associazioni". Un comportamento ‘ostruzionista’, secondo il comitato dei cittadini, che si dichiarano anche "delusi dal costante silenzio dei consiglieri di minoranza". E si chiedono "se la chiusura della discarica sia veramente un obbiettivo sinceramente perseguito da tutti i partecipanti alla Commissione come più volte sostenuto".